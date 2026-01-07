El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió mantener sin vencimiento la autorización que permite a los bancos recibir y canjear dólares estadounidenses en mal estado, manchados o de diseños antiguos, popularmente conocidos como “cara chica”. Esta medida elimina cualquier presión de tiempo para quienes necesiten regularizar sus billetes.

Mediante la Comunicación “A” 8352, publicada en noviembre de 2024, la entidad que conduce Santiago Bausili suprimió la fecha límite del 31 de diciembre de 2025 que regía hasta ese momento. “Esta Institución dispuso suprimir el límite temporal divulgado por la Comunicación A 8205, permaneciendo vigentes las disposiciones sobre la Recepción de Depósitos de Billetes Dólares Estadounidenses”, establece el comunicado oficial.

¿Qué son los dólares “cara chica” y por qué importa cambiarlos?

Los billetes “cara chica” son aquellos emitidos antes de 1996, que presentan un retrato más pequeño de los presidentes estadounidenses y carecen de las medidas de seguridad modernas. Aunque siguen siendo moneda de curso legal en Estados Unidos, en Argentina suelen cotizar con descuentos de hasta 10% en el mercado informal debido a su menor aceptación.

El programa del BCRA funciona como intermediario: los bancos locales reciben estos billetes, los transfieren al Banco Central, que posteriormente los envía a Estados Unidos para su destrucción e importa nuevos ejemplares como reemplazo. Este servicio es gratuito para las entidades participantes, eliminando los costos que antes implicaba gestionar el recambio a través de bancos internacionales privados.

Los billetes “cara chica” son aquellos emitidos antes de 1996, que presentan un retrato más pequeño de los presidentes estadounidenses y carecen de las medidas de seguridad modernas (Fuente: Archivo).

Paso a paso: cómo canjear tus billetes

1. Consultá con tu banco

Antes de acercarte a la sucursal, verificá si tu entidad bancaria participa del programa. No todos los bancos se han adherido voluntariamente, aunque la mayoría de los bancos públicos como el Banco Nación y varias entidades provinciales están incluidos. Algunos bancos privados también participan, pero es fundamental confirmar previamente.

2. Prepará los billetes según los requisitos

Para que tu depósito sea aceptado, los billetes deben cumplir con las normas de la Reserva Federal de Estados Unidos:

Conservar más del 50% de su superficie original y permitir la identificación clara de la denominación.

Estar enderezados con bordes y esquinas alineados.

No tener mutilaciones graves : se rechazan billetes si falta más del 40% o están inutilizables.

Las medidas de seguridad deben ser identificables para verificar autenticidad.

3. Realizá el depósito en ventanilla

Una vez en el banco, entregá los billetes en la ventanilla. El personal verificará la autenticidad mediante luz ultravioleta y otros métodos, y comprobará que cumplan con los criterios mínimos de integridad. Los billetes se cuentan pieza por pieza durante el proceso.

4. Elegí qué hacer con tus fondos

Después del depósito, tenés dos opciones:

Dejar los dólares en tu cuenta bancaria (caja de ahorro en dólares).

Retirar billetes de series más recientes según disponibilidad.

Cada banco establece sus propias condiciones y plazos para la entrega de los nuevos billetes, que pueden variar entre 24 horas y varias semanas.

Restricciones importantes a tener en cuenta

El BCRA estableció ciertas condiciones específicas para el depósito:

No se admiten cientos subdivididos : no pueden incluirse fajas de goma o clips que dividan los billetes dentro del paquete de 100 unidades

Los billetes mutilados no serán aceptados : aquellos con daños severos quedan excluidos del programa

No mezclar categorías: los billetes aptos no deben mezclarse con los no aptos o deteriorados en el mismo depósito

Cuál es el origen y alcance de la medida del Central

El BCRA implementó este esquema en agosto de 2024, dentro de un paquete de medidas económicas del gobierno de Javier Milei destinadas a facilitar la regularización de activos en dólares. Inicialmente, el programa estaba vinculado al blanqueo de capitales que finalizó el 8 de noviembre de 2024, obligando a quienes presentaban dólares no declarados a incorporarlos al programa de exteriorización.

El BCRA decidió mantener sin vencimiento la autorización que permite a los bancos recibir y canjear dólares estadounidenses en mal estado, manchados o de diseños antiguos (Fuente: Archivo).

Según datos del sector bancario, se estima que hay entre 200 y 250 millones de dólares “cara chica” circulando en Argentina, aunque la cifra exacta es difícil de determinar debido a la informalidad del mercado cambiario local.

Para más información, podés consultar directamente en la página del BCRA o comunicarte con el departamento de atención al cliente de tu banco.