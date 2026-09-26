Jorge Macri anunció que en el primer semestre del 2027, los hoteles, restaurantes y librerías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejarán de pagar el impuesto correspondiente al ABL.

El anuncio realizado por el Jefe de Gobierno porteño tuvo lugar en la apertura de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que este año celebra su 30 aniversario, en el predio de La Rural.

Junto a Jorge Macri, estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Valentín Díaz Gilligan, el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, y el secretario General y Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

Eliminan el ABL para hoteles, restaurantes y librerías: el anuncio

Durante la ceremonia de apertura de la Feria Internacional de Turismo en La Rural, Jorge Macri hizo mención de la medida: “En 2027, igual que este año, vamos a eximir del ABL durante el primer semestre a hoteles y restaurantes”, indicó.

Jorge Macri en la Feria Internacional de Turismo. GCBA

En ese sentido, el jefe de Gobierno porteño agregó: “También incluimos a las librerías. Y esta baja de impuestos, como el Presupuesto 2027, es una declaración de principios: menos carga para quien invierte. Menos carga para quien genera empleo”, sumó.

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Asimismo, Jorge Macri enfatizó la importancia de la reducción arancelaria para distintos rubros: “Estamos bajando impuestos para sectores estratégicos porque revisamos el gasto de manera permanente”, aseveró.

En referencia a los controles realizados, expresó que “se dieron de baja 9000 cargos administrativos, 359 gerencias y se suspendieron contratos con 40 comedores fantasmas que le costaban a la Ciudad más de $ 16 mil millones al año”. Además, remarcó que “iban a las manos equivocadas y no a las de quienes generan empleo y trabajan todos los días”, sentenció.

Jorge Macri destacó la importancia del turismo para la Ciudad

En la inauguración del evento, del que participaron representantes de cámaras y asociaciones, agencias de viajes, profesionales de otros países, autoridades nacionales y diplomáticos, Jorge Macri destacó que “si al turismo le va bien, a la Ciudad le va bien”.

La medida es para hoteles, restaurantes y librerías. GCBA Turismo

En ese aspecto, Macri destacó la importancia que tiene la industria turística para la Ciudad: “Entre enero y julio de este año llegaron 1,6 millones de turistas internacionales. Un 19% más que en 2025. Tenemos la vocación de consolidarnos como un hub de turismo nacional e internacional”, enfatizó.

“Esta industria hace posible que la Ciudad crezca, genere valor y cree experiencias, bienes y servicios atractivos”, concluyó el jefe de Gobierno porteño en el evento realizado en La Rural.