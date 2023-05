Acuerdo por importaciones con Brasil: a quiénes beneficia y cuándo se cierra

Las autoridades económicas de Argentina y Brasil continuarán las negociaciones en los próximos días para cerrar el acuerdo de financiamiento de importaciones por parte del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) que ayude a no tener que gastar dólares hasta fin de año.

El equipo económico de Sergio Massa busca un esquema similar al anunciado una semana atrás con China, en donde se utilizan los yuanes del swap para pagar las importaciones. En este caso, el Gobierno está explorando un sistema de crédito en reales que complemente al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) .

De esta forma, los productos brasileros de unas 210 empresas automotrices y siderúrgicas (entre otras ramas) podrán retomar el protagonismo que fueron perdiendo en los últimos 10 años a manos de los chinos, que abrieron la billetera para otorgar créditos.

Se espera que, a cambio, Argentina reduzca de 180 días a 30 días la aprobación y el pago de esas operaciones .

Negociaciones para las importaciones de Brasil

"Brasil es un socio estratégico de Argentina y es importante consolidar esa sinergia entre sus economías", dijo ayer Massa tras una reunión con el brasilero Rodrigo Maia, presidente de la Confederación Nacional de las Instituciones Financieras (CNF).

La balanza comercial entre ambos países fue deficitaria para la Argentina en 776 millones de dólares, como consecuencia de importaciones y exportaciones -desde y hacia Brasil- que alcanzaron los u$s 1665 millones y u$s 889 millones, respectivamente, resumió la consultora Abeceb.

El déficit comercial con Brasil suma u$s 1774 millones en lo que va del año

Durante los primeros cuatro meses del 2023, las importaciones desde Brasil alcanzaron los u$s 5613 millones y crecen un 26,2% interanual, con una leve baja en el ritmo de aumento, mientras que las exportaciones totalizaron u$s 3839 millones, con un alza de 6,9% anual y una desaceleración frente al año pasado. Así, el déficit comercial bilateral acumulado en el primer cuatrimestre del año llegó a u$s 1774 millones y sumó ya el 79% del rojo que se tuvo en todo 2022 , un indicador que no se daba desde comienzos de 2018.

Al otro lado de la frontera, el periódico O' Globo señaló que "Brasil debe tener mucho cuidado de no enfrentar otro incumplimiento; Argentina vive una crisis cambiaria muy prolongada, que ahora se ha visto agravada por una fuerte sequía que ha reducido la capacidad exportadora de soja del país vecino" en un artículo titulado " Ayudar a Argentina es una calle de doble sentido, pero Brasil debe tener cuidado con los riesgos ".

El mismo medio O' Globo destaca que las negociaciones que encabezaron los presidentes Alberto Fernández y Lula da Silva reviste mucho mayor interés para Argentina que para Brasil.