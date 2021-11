El acuerdo con el FMI podría estar a fin de año y el Gobierno acelera el entendimiento técnico

El Gobierno encara la recta final hacia un principio de entendimiento técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) . Las autoridades se apuran para cumplir con el envío al Congreso del programa económico plurianual en la semana que arranca el lunes 6 de diciembre.

El plan incluirá las cifras esperadas de déficit fiscal, tipo de cambio, inflación, crecimiento económico y sendero de aumento de las reservas en los próximos años. Allí el Frente de Todos se jugará sus posibilidades de reelección en 2023.

Mientras, los empresarios y el mundo financiero también esperan que el oficialismo explicite los pasos para arribar a esas metas fiscales y monetarias.

Diferencias

Con el aval tácito a la negociación por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner y escasos dólares disponibles en el Banco Central (BCRA) para aguantar hasta fines del primer trimestre de 2022 -lo que llevó a la prohibición de sacar pasajes al exterior en cuotas-, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el director por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos, acelerarán en esta semana el diálogo virtual con el organismo multilateral y buscarán el aval del Congreso antes de fin de año.

Las principales diferencias que persisten en las conversaciones con el FMI tienen que ver con la emisión monetaria que necesitará el Tesoro para financiar el déficit y cuánto es el máximo que tolera el organismo; la forma de cerrar la brecha cambiaria; y los dólares que habrá en 2022 para soportar una mayor tasa de crecimiento de la actividad (4% estimado por el Gobierno versus 2,5% que prevé el Fondo).

La institución con sede en Washington, Estados Unidos, plantea llegar al déficit cero en dos años , mientras que Guzmán considera que lo único viable para no caer en una recesión sería hacerlo en 2026, el año en que la Argentina empezaría a devolver el capital del préstamo de Facilidades Extendidas (EFF), que suplantará al Stand By firmado en 2018 por el gobierno anterior.

Más que por el ajuste fiscal, el FMI está preocupado por la emisión monetaria; los negociadores Julie Kozack y Luis Cubeddu buscan que el país se financie con otros organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (ex CAF), además de colocaciones netas en pesos en el mercado local de capitales.

En el Presupuesto 2022, el ministro proyectó un desequilibrio primario de 3,3% sobre el Producto Bruto Interno (PBI) y un rojo financiero de 4,8%; las necesidades de Adelantos Transitorios del BCRA equivalen a un 3,8%, un número que el Fondo no está dispuesto a tolerar por el impacto que tendría sobre la inflación futura.

En este contexto, la plana mayor del Frente de Todos también muestra gestos de unidad y cohesión hacia adentro .

Por caso, Guzmán se hará un lugar en su agenda para ir el miércoles a la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT) a darles certezas a los gremios de que no permitirá un ajuste de los salarios ni una mega reforma laboral .

Asimismo, entre el miércoles y el jueves distintos funcionarios irán a la Conferencia Industrial, después de prometerles a los empresarios levantar la prohibición de los despidos y la doble indemnización.

Se esperan las presencias del presidente Alberto Fernández; los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el canciller, Santiago Cafiero, y del presidente del BCRA, Miguel Pesce, entre otros.

Los próximos vencimientos de deuda grafican las urgencias. En diciembre caducan aproximadamente u$s 1850 millones de capital con el FMI; otros u$s 1400 millones entre el Fondo y los bonistas privados en enero; u$s 650 millones en febrero al FMI y el Club de París; y u$s 4700 millones en marzo a estas dos instituciones, para un total cercano a los u$s 8600 millones .

Los 1900 millones de dólares que expiran con el Club de París podrían ser postergados también hasta 2026 si previamente está firmado el acuerdo con el FMI.