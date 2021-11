Cómo funcionan y para qué son los créditos alternativos al FMI que negoció la Argentina

En una de las oficinas de la Secretaria de Asuntos Estratégicos que lidera Gustavo Beliz hay una gran pizarra colgada con un gráfico de los créditos de organismos multilaterales concedidos a la Argentina para proyectos de desarrollo social e infraestructura que incluyen para el año que viene sumas de más de 18.000 millones de dólares en fondos aleatorios a los que concede el FMI.

El amplio gráfico contempla proyectos que van desde obras viales a programas de redes cloacales, puentes, construcción de viviendas, plantas de saneamiento cloacal y desarrollos urbanísticos. Cada uno de los créditos otorgados por el BID, el Banco Mundial, la CAF, el EximBakn de China o el Banco Europeo no sólo fue monitoreado por Beliz. También tuvieron la detallada mirada del equipo que lidera el Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo, Leandro Gorgal.

Según confiaron a El Cronista fuentes de la Casa Rosada con acceso a las oficinas de Beliz, la Secretaría de Asuntos estratégicos avanzará el año que viene con la ejecución de U$s14.000 millones que responde a un fondo global ya otorgado por el BM y el BID por un total de U$s 30.000 que está en ejecución.

Allí están contemplados más de 230 proyectos de infraestructura y desarrollo social que se empezaron a ejecutar en 2019 y 2020. El año que viene se desembolsarán los U$s 14.000 restantes.

Pero no son los únicos montos que hay en pie de negociación del gobierno de Alberto Fernández con organismos multilaterales de crédito. A ellos se le añadirán programas por U$s 2.000 millones con el Banco Mundial, otros U$s 2.700 millones con el BID y U$s 1.000 millones más con la CAF.

En tanto, desde las oficinas de Gorgal ya avanzaron en negociaciones con el Banco Europeo de inversiones para el préstamo de unos U$s 350 millones en concepto de obras para la provincia de Buenos Aires y el plan de vacunación contra el Covid.

Y en el horizonte inmediato hay otras negociaciones en marcha con los fondos de inversión de Emiratos Arabes y del EximBanx de China. Según remarcaron a El Cronista fuentes diplomáticas las negociaciones por un préstamo muy ambicioso que ofrecerá el gobierno chino de Xi Jinping se está definiendo en estas semanas y se terminará de cerrar antes del viaje oficial que Alberto Fernández encarará a Beijing en febrero próximo.

Todos estos créditos para programas de desarrollo y obras de infraestructura se negocian en forma paralela a las tratativas del gobierno con el FMI y con tasas preferenciales.

"La característica de estos fondos es que está centrados en proyectos específicos de infraestructura o desarrollo social a tasas muy bajas que van del 1,5% al 2,7% a pagarse en los próximos 15 o 20 años", explicó a El Cronista uno de los negociadores del equipo de Béliz.

En todos los casos, los créditos otorgados deben pasar por auditorías externas de los respectivos bancos para su revisión y también cuentan con la mirada de la Sindicatura General de la Nación y de la AGN.

En paralelo a esto, el Secretario de Asuntos Estratégicos avanzó en estos días en una agenda de trabajo conjunto con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Allí se fijaron las pautas del programa de integración con innovación e inclusión social (I+I+I) en el Triángulo Norte de América Central, que sumará prácticas ambientales a la productividad, agregue valor, diversifique exportaciones y genere empleo sustentable y de calidad.

El Ministro de Agricultura, Julián Domínguez destacó allí que la experiencia realizada a través del INTA, que incluye convenios de cooperación y destacó la importancia de "aprender a aprender, transfiriendo tecnologías y conocimientos". Abordó la asistencia, cooperación y transferencia tecnológica a Centroamérica y afirmó que "asistimos a un cambio "bisagra" en el sector alimentario, por dos iniciativas que han surgido en el marco del Consejo Económico y Social: La Ley Agroindustrial que se discute en Congreso, para integrar todas las cadenas productivas y reforzar sinergias público-privadas; y la reciente aprobación en el Mercosur del Programa Público-Privado en materia de biotecnología.

El Presidente del BCIE, Dante Mossi, junto a funcionarios del banco, anunció las prioridades del organismo financiero a nivel regional, la estrategia de diversificación y la apertura de oficinas a nivel mundial, entre la que se destaca la inauguración de la nueva sede del BCIE en Buenos Aires.