FMI: un ex director apoyó el acuerdo, pero dijo que "se podría haber firmado hace un año"

El acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) logró el apoyo de todo el arco empresario y casi todo el mundo político, aunque también tuvo buena repercusión en los mercados y el sector económico.

Claudio Loser, ex director del FMI y referente en todo lo relacionado con las negociaciones con el organismo internacional, mostró también su "tranquilidad" por el anuncio del presidente Alberto Fernández.

" Es una gran noticia que haya un acuerdo . Da tranquilidad y eso es importante porque la incertidumbre que se generó fue clara y le hizo daño a la Argentina", sostuvo Loser en diálogo con El Cronista.

- ¿Vio cerca la posibilidad de que la Argentina prefiriera patear todo y no llegar a un acuerdo?

- Un no acuerdo hubiera sido terrible. Los efectos negativos para la Argentina se hubieran hecho sentir. Puedo hacer un juicio técnico respecto de las metas que se acordaron, pero lo importante ahora es que hay un acuerdo en marcha; ya habrá tiempo de mirar los números al detalle. El camino fiscal que se trazó no es perfecto pero es razonable. También se pautó la reducción de emisión monetaria y en cuanto a la parte cambiaria imagino una devaluación implícita.

Acuerdo con el Fondo: cómo se enteró Cristina Kirchner y su llamativo silencio



- ¿Cuándo habla de devaluación imagina algo fuerte?

- Se va a notar pero será algo "nebuloso", sin anuncios ni nada oficial, pero dejando que el tipo de cambio se vaya 3% por mes, en lugar de 1% .

- ¿Se extendió demasiado el acuerdo?

- Horriblemente. Y se logra a último momento, algo típico en la Argentina . Lo ideal hubiera sido cerrarlo hace mucho tiempo, pero se priorizaron otras cuestiones como las elecciones. Lo demoraron demasiado. Se negoció con la soga financiera al cuello. Ese fue un error tremendo . El FMI estaba dispuesto a cerrar todo hace un año.

- El Gobierno sostiene que se estiró porque no quería que se impusieran condiciones que no serían convenientes para la Argentina ¿Hace un año se hubiera podido cerrar este mismo acuerdo?

- En lo básico sí, no tengo dudas. De este modo hubiera aparecido el ajuste antes y no hubiera subido tanto el dólar blue ni hubiera crecido tan fuerte la emisión monetaria .

"El Fondo Monetario decidió no insistir más con reformas en lo laboral y jubilaciones porque se dio cuenta que en este momento no tenía sentido. Pero lo dejará para más adelante"

- Uno de los pedidos más insistentes del Fondo estaba relacionado con reformas en lo laboral y jubilatorio. Esto no aparece finalmente en el acuerdo. ¿Por qué cedió?

- Es una pena que no se lo haya incluido, pero más allá de eso tenemos que verlo como una gran concesión que hace el FMI . Siempre hay pedidos por temas estructurales, pero en este caso sabían que era un tema muy difícil de implementar y prefirieron no seguir insistiendo en algo que en este momento no tendría demasiado futuro. Más allá de esto, seguramente en la carta de intención algo se dirá, pero no para ahora sino que se dejará planteado el tema.

Acuerdo con el FMI: cómo reaccionó Juntos por el Cambio ante el anuncio



- ¿Y qué cedió la Argentina?

- El Gobierno decía que no quería ajustar pero puso números muy ambiciosos de gasto fiscal. También pretendía un mayor déficit y expansión monetaria, pero el Fondo puso un límite.

- Otro de los puntos de conflicto fue el equilibrio del déficit. ¿Está muy fuera de las posibilidades de la Argentina lo que se pautó?

- Se pretende que para 2024 se llegue al 0,9% , que es algo posible si se hacen las cosas bien. No estamos hablando de un ajuste loco. Se puede hacer.

- El acuerdo ahora tiene que pasar por el Congreso, donde seguramente habrá algunas idas y vueltas. ¿Esto podría complicar en algo?