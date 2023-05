Acto de Cristina Kirchner el 25 de mayo, EN VIVO: horario, invitados y todo lo que hay que saber

Aunque no fue invitado a Plaza de Mayo, Alberto Fernández convocó desde sus redes sociales a ir al acto que encabezará Cristina Kirchner.

Y lo hizo con un posteo cargado de polémica: "Convoco a todas y todos a homenajearlo (a Néstor) en Plaza de Mayo y escuchar a su compañera de vida".

La respuesta del kirchnerismo no tardó en llegar muchos le recordaron que no se trata de la palabra de la "compañera de vida", sino de la actual vicepresidenta y ex mandataria.

Fernández participará por la mañana del Tedeum en la Catedral, frente a la plaza, y luego se recluirá en la Quinta de Olivos.