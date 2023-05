Cristina en Plaza de Mayo: las diez frases más destacadas de su discurso

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló hoy en Plaza de Mayo en coincidencia con el festejo patrio por el 25 de Mayo y al cumplirse 20 años de la asunción de su difunto marido, el expresidente Néstor kirchner, en 2003.

Estas son las diez frases más destacadas de su discurso:

Sobre Alberto

"Todos saben las diferencias que he tenido y que tengo. Dije que iba a haber crecimiento y había que cuidar que no se lo llevaran cuatro vivos y pasó que se lo están llevando. Aún con diferencias, este gobierno es infinitamente mejor lo que hubiera sido otro de Macri, no tengo dudas".

Sobre los gobiernos kirchneristas

"En estos años que se habla en contra del Estado, quiero contarles que después de que él llegó después de la crisis de 2001 el estado era así de chiquito. Quiero que llevemos a todos los rincones de la patria que el Estado era así de chiquitito y la deuda así de grande".



"Fuimos los kukas los que pagamos los depósitos a plazo fijo con el Boden 12, el bono que se le entregó a cada uno de los que cuando fueron a buscar los dólares y los pesos a los bancos no estaban. Esos dólares los pagaron los kukas, Néstor y Cristina. Ocho cuotas, las tres primeras la pagó Néstor, la última en 2012, anoten genios de la economía, se las pagamos nosotros la de ustedes, los perucas".

"A quienes hablan de "el viento de cola" que recibió el kirchnerismo quiero recordarles que a tres meses de asumir como presidenta, por otro genio de la economía [en referencia a su entonces ministro de Economía, Martín Lousteau], de los que nos dan clases todos los días casi me pongo el país de sombrero".

"Creamos un modelo de construcción, producción, inclusión social, de sostenimiento de la industria nacional, de buenos salarios. Aquel gobierno termina con el mejor salario en dólares de la región".

El futuro de la economia

El país no puede seguir atado a una economía primarizada y los precios internacionales aunque llueva o salga el sol. Tenemos que dar un salto cualitativo, articular lo publico y lo privado. Esta es la discusión que necesitamos los argentinos y no las boludeces que escuchamos todos los días por la televisión.

Sobre el FMI

"Dejen de querer dirigir la política y clausurar la industrialización del país y convertirnos únicamente en proveedores de materia prima. Somos 46 millones, no alcanza con la materia prima, tenemos que incorporar valor y tecnología para que haya trabajo de calidad y buenos salarios, lo que el país necesita. Se puede hacer porque nosotros lo hicimos durante 12 años y medio. Gracias a los kukas también recuperamos vaca muerta"

Sobre la Corte

"Aquella Corte, de la que Néstor (Kirchner) había pedido su juicio político, al lado se este mamarracho que tenemos hoy... nunca se dijo de un juez de la Corte las cosas que se saben. No importa si es un jurista de una u otra orientación, pero los argentinos merecen tener una Corte Suprema de Justicia digna, es la imagen del país también

Con todos los errores que pueden tener quienes forman parte de un poder ejecutivo y legislativo, la sociedad frente a estos poderes siempre tiene una garantía, la del voto. Porque si no te gustan, tenés en tus manos el voto cada dos o cuatro años. Tenemos que repensar el diseño institucional. No podemos seguir con la rémora monárquica de personas que son designadas de por vida y nunca más rinden cuentas a nadie ni nada. Eso no es de república. Eso no es de democracia".

Cuando escucho y dicen hay que acabar con el peronismo o con el kirchnerismo...por favor...si con ganarnos alcanza, ¿por qué tenemos que llegar al exterminio del otro", Y se los digo como parte de una generación que fue devorada