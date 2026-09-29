ABL en CABA: quiénes no pagarán el impuesto durante 2027

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que eximirá del impuesto del ABL a los establecimientos hoteleros y gastronómicos durante el primer semestre de 2027.

Esta iniciativa fue anunciada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante su discurso de apertura en la Feria Internacional del Turismo, que se llevó adelante en el predio de la Sociedad Rural Argentina.

“ Si al turismo le va bien, a la Ciudad le va bien ”, confirmó el mandatario, al detallar la medida que busca brindarle un alivio fiscal a los rubros que más incentivan el sector turístico porteño.

Quiénes no pagarán el ABL en 2027

Los hoteles, restaurantes y librerías de la Ciudad de Buenos Aires dejarán de pagar el impuesto correspondiente al pago de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL).

Durante la ceremonia de apertura de la Feria Internacional de Turismo en La Rural, Jorge Macri hizo mención de la medida: “En 2027, igual que este año, vamos a eximir del ABL durante el primer semestre a hoteles y restaurantes”, indicó.

Asimismo, el jefe de Gobierno porteño agregó: “También incluimos a las librerías. Y esta baja de impuestos, como el Presupuesto 2027, es una declaración de principios: menos carga para quien invierte. Menos carga para quien genera empleo”, sumó.

Impuesto de ABL.

Macri también respaldó la importancia del turismo para la Ciudad y sostuvo que, entre enero y julio de 2026, llegaron 1,6 millones de turistas internacionales, es decir, “un 19% más que en 2025″.

“Esta industria hace posible que la ciudad crezca, genere valor y cree experiencias, bienes y servicios atractivos”, expresó.

Desde cuándo rige la medida

El Gobierno porteño confirmó que se eximirá del impuesto durante el primer semestre de 2027. Es decir, desde enero a junio, dejará de ser obligatorio para restaurantes, hoteles y librerías el pago del ABL.

Qué es el ABL en CABA

El ABL en CABA es el tributo que combina la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza con el Impuesto Inmobiliario, obligatorio para todos los propietarios de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires.

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