Las importaciones pegaron un salto en marzo, en medio de los anuncios para sumar dólares

Las importaciones pegaron un salto del 36% en marzo en comparación con febrero y alcanzaron el valor más alto desde agosto, al totalizar casi u$s 6850 millones, según estimaciones que maneja el equipo económico.

Así y todo, el monto de las compras al exterior fue inferior a los u$s 7083 millones registrados en marzo de 2022, con unos cuatro puntos porcentuales de crecimiento del PBI en el medio.

Las importaciones superaron con holgura el "piso" de u$s 5017 millones y u$s 5048 millones registrado en diciembre y febrero, respectivamente, y rozaron los u$s 7100 millones de septiembre.

Se importó más que en febrero

En la comparación con febrero, aumentaron todos los rubros, menos combustibles. La adquisición de bienes intermedios aumentó 58% a casi u$s 2950 millones, motorizada por la importación de soja para abastecer a la industria oleaginosa.

La compra de bienes de capital subió 29%, a algo más de u$s 1000 millones. Se importaron piezas y partes para bienes de capital por casi u$s 1350 millones, o 25% más que en el mes previo. El ingreso de bienes de consumo aumentó 29%, a casi u$s 750 millones. Y el de automóviles 0km aumentó 16% en un mes, a casi u$s 170 millones. La importación de energía cayó, por efecto precio, 5%, a algo más de 600 millones.

Caída interanual

Sin embargo, en la comparación interanual, la compra de bienes de capital y de consumo cayó, al igual que varios bienes intermedios. Buena parte del salto de marzo estuvo explicado por la importación de alimentos primarios para su manufactura: soja.

La importación de alimentos básicos para su industrialización trepó más de 200%, desde los u$s 283 millones de marzo de 2022 a una cifra en torno a los u$s 860 millones, según la información a la que accedió El Cronista. El ítem Oleaginosos y Cerealeros rozó los u$s 1000 millones y demandó u$s 590 millones más que hace un año.

La importación de porotos de soja explicó buena parte del salto en las compras al exterior.

También aumentó la importación de piezas para equipos de transporte, un 21% anual, hasta algo más u$s 750 millones. La importación de vehículos se mantuvo estable en la comparación interanual, con un aumento del 2%.

En cambio, la importación de insumos industriales varios, no especificados, cayó 13%. Es la partida de más peso en la clasificación de importaciones, y totalizó casi u$s 1950 millones en marzo. Son bienes intermedios que utiliza la industria para la producción.

La baja en el precio de los combustibles ya comienza a hacer efecto. Con una importación de cantidades similar a la de hace un año, el precio cayó 34%, desde los u$s 909 millones a algo más de u$s 600 millones.

La compra al exterior de bienes de consumo cayó 12 por ciento en la comparación anual. La importación de alimentos para consumir en el hogar cayó 22% y la adquisición de bienes durables y semidurables, entre 5 y 10% en un año. Entre ambos ítems insumieron algo más de u$s 480 millones, más de la mitad de todos los bienes de consumo.

Si bien se importaron más piezas y partes, la adquisición de bienes de capital cayó 15% interanual, a una cifra algo superior a los u$s 1000 millones.

Sector por sector

Doce de los 16 sectores de la economía importaron menos que hace un año. Los cuatro que compraron más fueron las cerealeras, las automotrices (el más demandante de divisas, por casi u$s 1200 millones, o 13% más que en marzo de 2022), los metales comunes y el gas.

La industria automotriz importó 13% más que hace un año.

El comercio importó 33% menos que hace un año: algo más de u$s 500 millones. La industria de químicos, caucho y plásticos, otro gran demandante de divisas, compró 16% menos que en marzo de 2022: u$s 930 millones.

Si bien el FMI achicó en u$s 1800 millones la meta de acumulación de reservas para este año, su previsión de pérdidas por la sequía es sustancialmente menor a la de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, según notó la consultora 1816. El Fondo estimó que entrarán u$s 6000 millones menos, mientras que la previsión del mercado es de una pérdida de hasta u$s 20.000 millones, por mayores recortes en la producción esperada. Eso obligará al Gobierno a manejar la disponibilidad de divisas con más dureza.

"Asegurar las reservas y la estabilidad requerirá acciones políticas más fuertes. En particular, son necesarios tempranos y decisivos esfuerzos para racionalizar el complejo régimen cambiario para desincentivar el acaparamiento y alentar la liquidación de granos y contener las importaciones, especialmente de servicios y productos de lujo, que pueden ser objeto de sobrefacturación", indicó el FMI en su staff report.

El Indec difundirá su reporte de Intercambio Comercial el jueves 20.