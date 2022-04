"A Martín Guzmán no lo votó nadie": La Cámpora le vuelve a mojar la oreja a Alberto Fernández

Andrés "Cuervo" Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y líder de agrupación kirchnerista La Cámpora volvió a meter el dedo en la herida de la crisis interna del oficialismo entre el cristinismo y el albertismo.

Al ser consultado sobre el rol del el ministro de Economía, Martín Guzmán, Larroque opinó: " Hay gente que vino sin nada y le quiere imponer a todos los que venimos de una larga pelea . Yo no lo conocía a Guzmán, el 27 de octubre de 2019 no sabía de dónde venía, creo que nadie lo votó a Guzmán, si en 2021 hubo un veredicto sobre la política y el desarrollo".

La insólita explicación de Wado de Pedro sobre la interna entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández



Inflación

"El tema precios es fundamental, hay un nivel de asistencia muy importante por parte del Estado, también hay recuperación en materia económica, pero no alcanza. No solo los sectores populares son los más postergados sino los sectores medios. Pasar la quincena se hace un suplicio también para la clase media; por eso no hay que enojarnos ", dijo hoy el ministro provincial.



Larroque habló de "apatía" del Gobierno Nacional y dijo que hay "crisis de representación" en el oficialismo. "Tampoco hay una estrategia para resolver esa situación y ahí nos encontramos trabados", expuso.

"Nos encontramos trabados como fuerza política, con este formato de coalición. Estamos teniendo dificultades para resolver este planteo de cara a la sociedad. Esto se nota", dijo.

El acto de Kicillof, Máximo y Larroque con críticas y reconocimiento al Gobierno

Ayer el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un acto junto al diputado Máximo Kirchner y el ministro Andrés "Cuervo" Larroque en Florencio Varela, donde se dieron en simultáneo señales de unidad y críticas al Gobierno Nacional. Del acto también participó el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Alberto Fernández.

'El Cuervo' Larroque le apuntó a Martín Guzmán en un acto: aplaudieron Axel Kicillof y Máximo Kirchner



Justamente, su presencia se había interpretado como una señal de distensión dentro de la interna del Frente de Todos, dado que estaría junto al líder de La Cámpora y los principales referentes de ese espacio cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Sin embargo, fue una de cal y otra de arena, porque más allá del reconocimiento de Kicillof a Fernández, la crítica al Poder Ejecutivo llegó de parte de Larroque.

"Lo que quiero hacer es agradecerle a Juanchi y, a través de él, al Presidente porque esto no se hubiera podido hacer sin la ayuda del gobierno nacional", aseguró el gobernador.

Más dardos de Larroque a Guzmán

Pero Larroque, enfatizó: "Para nosotros es un día muy importante, pero también tenemos sensaciones encontradas porque sabemos que si tiene que haber este nivel de asistencia es porque las cosas no están bien, es porque las cosas están complicadas".

"Debemos remarcar algo que está en el nombre del programa: módulo extraordinario porque nosotros no queremos que estas políticas sean para siempre. Queremos que vuelva la normalidad de trabajo, la recuperación del poder adquisitivo para que no se necesiten este tipo de políticas", planteó Larroque.

Además, se refirió a la cartera que conduce Martín Guzmán y resaltó que "la verdadera política de desarrollo social se hace en el ministerio de Economía".

"Se hace con las políticas económicas y, sobre todo, con las políticas económicas a nivel nacional. Eso es lo que va a cambiar la ecuación y nos va a permitir, más temprano que tarde, poder mirar a todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires y a todos los argentinos y decirles que hemos superado una etapa muy compleja", subrayó.