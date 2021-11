A la Argentina y al FMI "les conviene" llegar a un acuerdo: qué escenario ve Marx si eso no sucede

El economista Daniel Marx sostuvo hoy que tanto a la Argentina como al FMI "les conviene" llegar a un acuerdo, porque en caso contrario, advirtió, "sería mucho más costoso para ambos".



"Con el FMI, ahora, la principal discusión es sobre el programa económico. Pero creo que a los dos les convendría encontrar una salida, porque la alternativa es mucho más costosa para ambas partes", señaló el ex secretario de Finanzas.

Marx explicó que la Argentina "tiene un vencimiento importante con el Fondo, de U$S 1.900 millones, en diciembre. Y luego, en el primer trimestre de 2022, otro por U$S 4.000 millones. Si no hay acuerdo, la Argentina tendrá un problema financiero importante y el Fondo también, porque su principal deudor entraría en default".

En ese sentido, indicó que para muchos funcionarios del Fondo Monetario "la Argentina resultó importante en sus carreras, no para bien, sino porque generalmente tuvieron problemas" con el país.

En este marco, Marx dijo en declaraciones radiales que la Argentina sufre "un escenario complejo, porque atravesamos el coronavirus, que tuvo un impacto fuerte en la actividad económica".

"Pareciera que eso se va solucionando de a poco, pero antes del Covid-19 ya teníamos restricciones muy generalizadas, una inflación persistente y encima, ahora, tenemos problemas con los precios relativos", señaló.

A su criterio, se trata de una "economía que está luchando para encontrar una salida, porque no está funcionando de manera normal".

Con relación al escenario que se podría presentar en el país luego de las elecciones legislativas del 14 de noviembre, consideró: "el Gobierno no va a cambiar. Tiene que tomar una serie de decisiones, tener iniciativas y discutirlas".

"Si no le va bien en las elecciones, como parecería que sucederá, tendrá que conseguir apoyo. Pero va a ser difícil", concluyó.