A cuánto llegó la deuda externa argentina en 2023, de los títulos y el crédito del FMI

El 2023 cerró con una deuda externa bruta total de u$s285.951 millones, según informó el Indec en su reporte sobre balanza de pagos. En comparación con el tercer trimestre del año, esta reflejó una suba en u$s1.620 millones. Así, cerró el año en su mayor nivel al menos desde 2006.

La deuda del Gobierno general se redujo en un 1,5% en el último trimestre de 2023 respecto del trimestre anterior, totalizó los u$s154.254 millones y representó el 53,9% de la deuda total.

Así u$s73.923 millones fueron títulos de deuda, mientras que u$s80.331 millones estuvo representada por préstamos. La caída en el endeudamiento del Gobierno general ofició de contrapeso a la suba general ya que se recortó en u$s2.372 millones.



El aumento respondió a la mayor deuda del sector de sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro (ISFLSH), la cual se incrementó en u$s4.737 millones. Así, este segmento representó el 35,1% de la deuda total tras un aumento del 5% en el trimestre.

En total representaron u$s 100.240 millones y casi la mitad de la deuda en dólares (u$s 88.443 millones) la explicaron las sociedades no financieras, los hogares y las organizaciones sin fines de lucro.

El otro segmento que mostró una suba fue el de la deuda de otras sociedades financieras, que aumentaron un 1,2% en el trimestre, equivalente a u$s 20 millones, y alcanzaron el 0,6% de la deuda total.



Por último, la deuda del Banco Central se redujo en un 0,8%, u$s222 millones, y representó el 9,5% del total, mientras que la de las sociedades captadoras de depósitos, como los bancos comerciales, se contrajo en un 18%, equivalente a u$s542 millones, y representaron el 0,9% del total.



Organismos internacionales y pago al FMI

Dentro de la deuda del Gobierno central, que representa cerca de la mitad de la deuda externa total, se destaca la que este sostiene con los organismos internacionales.

En ese apartado, los pasivos con el FMI se contrajeron en el cuarto trimestre de 2023 en un 6%, mientras que con el resto de los organismos aumentó, a excepción del FONPLATA. En total, la deuda bruta con los organismos se redujo un 1,2% en el cuarto trimestre y cerró 2023 en u$s75.234 millones.