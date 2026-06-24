Cabo Verde se prepara para recibir este viernes 26 de junio a Arabia Saudita en el estadio Houston, a partir de las 21:00 (hora Argentina), en lo que será el cierre de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026.

El Grupo H se presenta como una de las zonas más competitivas, con todos los equipos aún con opciones de clasificar. En este escenario, la última fecha tendrá un rol determinante, puesto que no hay nada definido.

Con dos puntos en su haber, Cabo Verde ha mantenido viva su esperanza tras un empate sin goles contra España y un emocionante 2-2 ante Uruguay. Invicto hasta el momento, el equipo africano buscará una victoria que podría catapultarlo a los dieciseisavos de final, convirtiéndose en una de las sorpresas del torneo.

Por su parte, Arabia Saudita llega al encuentro con solo un punto, tras haber empatado 1-1 contra Uruguay y sufrir una dura derrota por 4-0 frente a España. Necesitados de la victoria para mantener sus opciones, los asiáticos confían en revertir la situación y presentar un buen desempeño en la cancha.

El árbitro que gestionará el encuentro será François Letexier.

Camino a los dieciseisavos de final

Tras concluir la fase de grupos, el líder del grupo se enfrentará al tercer clasificado de las zonas E, F, G, I o J, mientras que el segundo jugará contra el segundo del Grupo A. La ubicación en la tabla de terceros determinará los emparejamientos de los seleccionados que avancen.

Horarios del partido Cabo Verde vs Arabia Saudita según país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas