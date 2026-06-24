Túnez está a horas de su partido contra la selección de Países Bajos, que se llevará a cabo mañana a las 20:00 (hora Argentina), correspondiente a la tercera jornada del Grupo F del Mundial.

El equipo neerlandés ya ha asegurado su lugar en los dieciseisavos de final, y tiene la posibilidad de finalizar líder en su grupo. En cambio, Túnez llega al encuentro sin opciones de avanzar, tras haber cosechado dos derrotas en las primeras jornadas.

Las Águilas de Cartago iniciaron su participación con un contundente 5-1 en contra ante Suecia y no pudieron recuperarse, perdiendo luego 4-0 frente a Japón, dejando a su afición decepcionada.

Por su parte, la Naranja Mecánica ha demostrado un gran rendimiento en el torneo. Después de un emocionante empate 2-2 con Japón, se recuperaron con una impresionante victoria de 5-1 sobre Suecia.

Katia García Mendoza será la encargada de arbitrar este encuentro decisivo para Túnez.

Horarios de partido según el país

Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas