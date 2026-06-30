El esperado enfrentamiento entre Colombia y Ghana, que forma parte de la llave 16, se llevará a cabo en el Estadio Kansas City a las 22:30 (hora Argentina) el viernes 3 de julio.

Colombia, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, se presenta en este duelo tras haber terminado la fase de grupos como líder indiscutible del Grupo K, manteniéndose invicta. Los cafeteros comenzaron su andadura con una clara victoria de 3-1 ante Uzbekistán, continuaron con un triunfo por 1-0 sobre RD Congo y finalizaron su participación grupal con un empate sin goles ante Portugal.

Por su parte, Ghana logró su clasificación como uno de los mejores terceros del Grupo L. Las Estrellas Negras comenzaron su torneo con una victoria 1-0 sobre Panamá, luego firmaron un empate 0-0 contra Inglaterra y cerraron su fase de grupos con una derrota ajustada 2-1 frente a Croacia. El equipo africano busca repetir su mejor actuación histórica, alcanzada en Sudáfrica 2010, donde llegaron a los cuartos de final.

El partido también tendrá un aspecto emocional, ya que Carlos Queiroz, que dirigió a Colombia entre 2019 y 2020, ahora estará al frente de Ghana. Este choque reunirá a un entrenador que busca llevar a su nuevo equipo a los octavos de final, mientras que Colombia aspira a continuar su camino este Mundial tras haber brillado en Brasil 2014.

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