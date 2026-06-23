El próximo viernes 26 de junio a las 16:00 (hora Argentina), Senegal y Irak se verán las caras en el estadio Toronto, en lo que será el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

Este encuentro representa la última oportunidad para ambos equipos de asegurar su lugar en los dieciseisavos de final. Con el destino de varios equipos aún en el aire, la jornada promete ser intensa, ya que se determinarán las posiciones finales de la zona.

El camino hacia la siguiente fase

Los dos mejores equipos de este grupo avanzarán a la siguiente ronda, mientras que el que termine en tercer lugar podría tener la posibilidad de avanzar dependiendo de su desempeño global en la tabla.

Horarios del partido: ¿Cuándo se juega Senegal e Irak?

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas