El estadio Boston será el escenario que albergará el crucial encuentro entre Francia y Noruega el viernes 26 de junio a las 16:00 (hora Argentina). Este partido pertenece a la tercera jornada del grupo I del Mundial y promete ser un choque electrizante que podría definir el futuro de ambos equipos en el torneo.

A medida que se acerca el final de la fase de grupos, cada punto cuenta y las selecciones están al borde de la clasificación. Los equipos lucharán por asegurar su lugar entre los dieciseisavos de final en un día que podría cambiar el rumbo del campeonato para Francia y Noruega.

La ruta hacia los dieciseisavos

Los dos equipos tienen la oportunidad de asegurar un lugar en la siguiente ronda, donde el primero de grupo se enfrentará al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I y J. Por su parte, el segundo del grupo disputará un emocionante encuentro contra el segundo del Grupo A. Los que clasifiquen como mejores terceros dependerán de su posición en la tabla y los resultados que se den en otros grupos.

Horarios del partido: ¿Cuándo juega Noruega contra Francia?

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas