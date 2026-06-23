El martes, el equipo argelino logró una victoria contundente de 2-1 sobre Jordania en el partido correspondiente a la segunda jornada del grupo J del Mundial 2026. Los goles que sellaron la victoria de Argelia fueron anotados por Nadhir Benbouali (23’ 2T) y Amine Gouiri (36’ 2T), mientras que el gol de consuelo para Jordania fue obra de Nizar AlRashdan (35’ 1T).

Amine Gouiri fue el jugador destacado del encuentro, registrando un gol, tres disparos a puerta y 16 pases exitosos, mostrando así su gran nivel. Asimismo, Riyad Mahrez también tuvo una actuación sobresaliente, completando 31 pases exitosos en el estadio San Francisco.

El director técnico de Jordania, Jamal Sellami, optó por una alineación 3-4-3, con Yazeed Abulaila defendiendo el arco, y una línea defensiva compuesta por Abdallah Nasib, Husam Abudahab y Yazan Alarab. En el medio campo, Ehsan Haddad, Noor Alrawabdeh, Nizar AlRashdan y Mohannad Abutahha hicieron su trabajo, mientras que el ataque fue liderado por Mousa Altamari, Ali Olwan y Mahmoud Almardi.

El combinado argelino, bajo la dirección de Vladimir Petkovic, se presentó en un esquema 4-3-3 con Luca Zidane de portero, y una defensiva integrada por Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini y Rayan Ait Nouri. En el centro del campo alinearon a Hicham Boudaoui, Ramiz Zerrouki e Ibrahim Maza, con Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Fares Chaibi en la delantera.

El árbitro Slavko Vincic tuvo la responsabilidad de dirigir el encuentro en el estadio San Francisco, que tuvo una gran afluencia de público.

De cara a la próxima jornada, Jordania se verá las caras con Argentina, mientras que Argelia se enfrentará a Austria en el estadio Kansas City.

Cambios en Jordania

Amonestados en Jordania:

Cambios en Argelia

Amonestados en Argelia: