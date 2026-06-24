Desde las 22:00 (hora Argentina), Sudáfrica se medirá contra la República de Corea en el estadio Monterrey, en el tercer encuentro del Grupo A del Mundial. Los sudafricanos, actualmente en la última posición con solo un punto, necesitan urgentemente una victoria para mantener vivas sus esperanzas de avanzar en el torneo. Por su parte, los surcoreanos ocupan la segunda plaza con tres puntos y tienen la oportunidad de asegurar su lugar en las etapas eliminatorias.

Sudáfrica comenzó el torneo con una derrota ante México, cayendo 2-0, pero logró recuperarse al conseguir un empate 1-1 contra Chequia, lo que les permitió sumar su primer punto. La presión está sobre ellos, ya que un resultado negativo los dejaría fuera de la contienda.

Los coreanos, tras un buen inicio con una victoria 2-1 sobre la República Checa, sufrieron un revés en su segundo partido al perder 1-0 frente a México. Un triunfo hoy les garantizaría el avance, mientras que un empate podría complicar su camino hacia la siguiente ronda, dependiendo de otros resultados.

El árbitro designado para el encuentro es Facundo Tello Figueroa.

Cómo se define la clasificación

Después de la fase de grupos, el líder de la zona se enfrentará al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I y J. El segundo lugar jugará contra el segundo del Grupo A, y los que avancen como mejores terceros se determinarán según su ubicación en la tabla final.

Horarios del partido por país