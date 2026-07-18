El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, remarcó la necesidad de que el equipo muestre “su mejor versión” en la final de este domingo contra España para ir en busca del bicampeonato, y además calificó como “increíble” el nivel del capitán Lionel Messi.

“Tenemos que valorar lo que hace, y la leyenda que es”, sintetizó Scaloni sobre Messi, quien a los 39 años ratificó que es uno de los referentes y líder del equipo albiceleste, además de haberse convertido en uno de los goleadores del Mundial 2026.

En ese sentido, el director técnico afirmó que tienen “muchas ganas” de que al equipo argentino le “vaya bien”, además de necesitar su mejor versión para “intentar ganar” y darle felicidad a la gente

En las horas previas a una nueva final en su segundo Mundial como entrenador, tras el éxito en Qatar 2022, Scaloni cumplió con las imposiciones de la FIFA y brindó una conferencia de prensa posterior a un entrenamiento a puertas abiertas.

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“Nos preparamos como en todos los partidos”, comenzó a describir el director técnico, y aclaró que sus jugadores están bien, siendo un equipo “que ya es conocido por los rivales”, por lo que “tiene doble mérito” haber llegado hasta la final.

Luego de describir al entrenamiento de este sábado como “importante”, y aclarar que ningún futbolista llegará a la final con inconvenientes físicos, el director técnico comentó que es “imposible” que no les llegue al corazón todo lo que transmite la gente.

“Jugamos por ellos”, continuó el entrenador, que se enorgulleció de que “la gente se pare delante de la televisión y se dé un abrazo con un hincha de otro club”.