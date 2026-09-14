Qué le dijo Haaland a Enzo Fernández después del partido y por qué el video se volvió viral.

El Manchester City celebró una victoria especial en el clásico frente al United y una escena del festejo captó rápidamente la atención de los hinchas. Erling Haaland se acercó a Enzo Fernández y tuvo un gesto para que el argentino compartiera el momento con los simpatizantes del equipo.

La secuencia fue registrada por las cámaras y comenzó a circular rápidamente en redes sociales. Aunque el contenido del intercambio entre ambos no trascendió, el gesto del delantero hacia el argentino generó repercusión y fue interpretado como una muestra de la relación que empieza a formarse entre dos jugadores importantes del plantel.

El gesto de Haaland con Enzo Fernández tras el clásico

Después del triunfo por 1-0 en Old Trafford, Haaland buscó específicamente a Fernández y lo acompañó hasta la zona ocupada por los fanáticos del City. La intención fue que el mediocampista pudiera quedar frente a la tribuna, recibir el reconocimiento y participar de una celebración que tuvo un significado especial para el conjunto visitante.

Enamorados de esta nueva dupla 🩵 pic.twitter.com/yPl4aTboXr — Manchester City (@ManCityES) September 13, 2026

El delantero noruego había sido decisivo durante el partido, ya que convirtió el único tanto del encuentro. Su gol permitió que el City consiguiera los tres puntos en un duelo de máxima exigencia y con la particularidad de haber afrontado buena parte del compromiso con un jugador menos.

Por qué el video se volvió viral

Fernández atraviesa sus primeros encuentros con la camiseta del conjunto inglés tras su llegada desde Chelsea. Su incorporación lo ubicó rápidamente junto a figuras de gran jerarquía, entre ellas Haaland, una de las principales referencias ofensivas del equipo.

El momento compartido entre ambos reforzó esa imagen y llamó especialmente la atención de los hinchas del Manchester City. Fernández todavía está conociéndose con los hinchas tras la animosidad por el partido Argentina - Inglaterra en el Mundial 2026 y buscando que lo acepten primero por sus resultados.

El video comenzó a multiplicarse en las redes sociales y la particular celebración se convirtió en una de las imágenes más comentadas después del clásico. La actuación de Haaland y la presencia cada vez más destacada de Fernández terminaron así asociadas a una victoria que el City consiguió en territorio del United.