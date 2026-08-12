Erling Haaland tiene 26 años y una rutina que sorprende incluso fuera de la cancha. El delantero noruego, reconocido por su potencia, velocidad y capacidad para sostener un enorme desgaste físico, mantiene una serie de hábitos cotidianos que considera fundamentales para rendir al máximo durante la temporada.

Su alimentación ocupa un lugar central en esa preparación. El futbolista contó que cada mañana consume una combinación particular de café, leche cruda, huevos, pan de masa madre y miel, mientras que también incorporó caminatas al aire libre y exposición a la luz natural como parte de sus primeros momentos del día.

La recuperación tampoco queda librada al azar. Haaland mostró en distintas oportunidades que utiliza baños de hielo, sauna y terapia de luz roja para ayudar a su cuerpo después del esfuerzo deportivo. Se trata de una rutina exigente que combina alimentación, descanso y diferentes métodos de recuperación física.

Qué desayuna Erling Haaland para mantener su potencia física

El desayuno de Erling Haaland incluye alimentos que aportan proteínas, grasas y carbohidratos para comenzar el día con energía. Según contó el propio futbolista, cada mañana toma café y leche cruda, además de comer huevos, pan de masa madre y miel. “Cada día desayuno café, leche cruda, pan de masa madre, huevos y miel porque es bueno para los músculos”, explicó.

La alimentación del delantero también incluye otras elecciones poco habituales. Según trascendió en medios británicos, suele consumir leche cruda proveniente de una granja y utiliza alternativas al azúcar, como el jarabe de arce. Entre sus comidas más llamativas también aparece un bife ancho con hueso de aproximadamente 770 gramos, una elección vinculada con su elevado consumo de proteínas.

Por qué Erling Haaland sale a caminar después de levantarse

La alimentación no es el único hábito que Haaland incorporó a sus mañanas. El futbolista procura salir al exterior durante al menos diez minutos para caminar y recibir luz natural, una práctica que relaciona con la necesidad de comenzar el día activo y en contacto con el ambiente.

“Creo que muchas de las cosas que hago son lógicas: hay que empezar temprano, con luz natural y aire fresco”, explicó Haaland en su canal de videos. La exposición a la luz durante las primeras horas del día puede contribuir a sincronizar el reloj biológico y favorecer un mejor ciclo de sueño, por lo que este hábito también forma parte de una estrategia orientada a cuidar el descanso y la recuperación.

Los baños de hielo y la terapia de luz roja que usa Haaland

Después de la exigencia física de los entrenamientos y partidos, Haaland también recurre a diferentes métodos de recuperación. Entre ellos aparecen los baños de hielo, las sesiones de sauna y la terapia de luz roja, prácticas que el delantero ha mostrado a través de sus redes sociales y que forman parte de su particular preparación física.

El propio futbolista reconoce que los baños fríos no son precisamente agradables, pero considera que tienen un componente mental además del físico. “Es bueno para la mente. Estás logrando algo que no quieres hacer”, sostuvo sobre las sesiones de hielo. Su rutina refleja así una preparación que no se limita al entrenamiento: también busca cuidar la recuperación muscular y fortalecer la disciplina necesaria para competir al máximo nivel.