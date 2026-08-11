El kebab y la pizza de kebab están entre las comidas preferidas del futbolista noruego. (Foto: EFE).

Los futbolistas de alto rendimiento suelen seguir planes de alimentación cuidadosamente diseñados para acompañar las exigencias físicas de la competencia. Sin embargo, incluso dentro de esas rutinas existen comidas que aparecen como excepciones y que algunos jugadores reservan para momentos especiales.

En el caso de Erling Haaland, delantero de la Selección de Noruega y del Manchester City, ese gusto tiene un nombre concreto: el kebab y, especialmente, la pizza de kebab. El futbolista explicó que es una comida que le encanta, aunque procura consumirla solo de vez en cuando.

La comida favorita del futbolista Erling Haaland

En una entrevista con Sky Sports, Haaland reconoció que su plato preferido no forma parte de las comidas que suele consumir habitualmente. El delantero contó que tanto el kebab como la pizza de kebab se encuentran entre sus opciones favoritas cuando puede permitirse una excepción.

El noruego incluso relató que en algunas ocasiones siente ganas de comerlos cuando está en su casa, pero termina optando por otra alternativa que se adapte mejor a su rutina. Su alimentación cotidiana incluye preparaciones como arroz con lubina, huevos y espárragos.

El kebab y la pizza de kebab están entre las comidas preferidas del futbolista noruego. Magnific

Por qué el kebab aparece como una excepción en su dieta

La elección de Haaland muestra la diferencia entre su alimentación habitual y los alimentos que reserva para determinados momentos. Aunque disfruta de platos como las chuletas o la lasaña, ninguno ocupa para él el mismo lugar que el kebab y su versión en pizza.

El propio delantero explicó que se trata de un gusto que no puede darse con frecuencia. La razón está vinculada a la necesidad de mantener una alimentación compatible con las exigencias de su carrera profesional, por lo que este tipo de comidas queda relegado a ocasiones puntuales.

Cómo preparar un durum kebab de pollo en casa

El kebab también puede prepararse en casa. Una de las recetas más comentadas es el durum de pollo del chef Dabiz Muñoz.

La preparación comienza con contramuslos de pollo que se marinan en una mezcla de yogur griego, aceite de oliva, ajo, naranja y especias como comino, canela, pimentón, clavo y nuez moscada. La carne debe permanecer en la mezcla durante varias horas, preferentemente toda la noche.

Después del marinado, los trozos de pollo se colocan en brochetas y se cocinan al horno. Una vez listos, se cortan en láminas finas y se colocan sobre una tortilla de trigo previamente calentada. El durum se completa con salsa de yogur, queso feta, lechuga romana, aceitunas, salsa picante y un toque de piel de pollo crujiente.

La alternativa de Haaland: pizza de kebab

La misma preparación puede utilizarse como base para elaborar una pizza de kebab. Para ello, la carne de pollo se coloca sobre una masa de pizza junto con queso rallado y se lleva al horno hasta conseguir una masa crujiente.

Una vez fuera del horno, se agregan salsa de yogur, salsa picante y queso feta. Así se obtiene una versión casera de uno de los platos que Haaland mencionó como su comida favorita.