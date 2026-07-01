El estadio Toronto será el escenario del esperado choque entre Portugal y Croacia, programado para mañana a las 20:00 (hora Argentina). Este duelo corresponde a la llave 5 del Mundial 2026, y ambos equipos se encuentran en la misma búsqueda: el pase a la siguiente ronda.

Portugal, dirigido por Roberto Martínez, terminó la fase de grupos en la segunda posición del Grupo K, detrás de Colombia. La selección lusa comenzó su aventura con un empate 1-1 ante RD Congo, luego se recuperó con una impresionante victoria de 5-0 sobre Uzbekistán y concluyó su grupo con otro empate sin goles frente a Colombia.

Por su lado, Croacia, guiada por Zlatko Dalić, también avanzó como segundo en el Grupo L. La selección balcánica inició sus partidos con un tropiezo de 4-2 ante Inglaterra, pero se repuso con una victoria por 1-0 sobre Panamá, y cerró la fase de grupos derrotando a Ghana por 2-1.

Portugal participa en su noveno Mundial, habiendo logrado un tercer puesto en Inglaterra 1966 y un cuarto lugar en Alemania 2006, además de alcanzar los cuartos de final en Catar 2022. Por su parte, Croacia ha sido un competidor formidable, habiendo sido finalista en Rusia 2018 y alcanzado el tercer puesto en Francia 1998 y Catar 2022. Este será su octavo Mundial, y han logrado clasificar a la fase eliminatoria en las últimas cuatro ediciones.

En el historial de enfrentamientos entre these two selecciones se han visto las caras en nueve ocasiones, con Portugal dominando la serie con seis victorias. Croacia ha celebrado dos triunfos, sin ningún empate en estos duelos.

Horarios de Portugal y Croacia según país

Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas