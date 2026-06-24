En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Suiza logró un importante triunfo al vencer a Canadá por 2-1 en el BC Place Stadium. Los goles de la selección suiza llegaron de la mano de Ruben Vargas (0’ 2T) y Johan Manzambi (11’ 2T), mientras que Promise David (30’ 2T) descontó para el equipo canadiense.

El jugador más destacado de la jornada fue Johan Manzambi, quien no solo anotó un gol, sino que también realizó dos remates a puerta y completó 12 pases acertados, demostrando su gran influencia en el juego.

El arquero suizo, Gregor Kobel, también tuvo una actuación notable al detener seis disparos del equipo canadiense y realizar 44 pases precisos, asegurando la victoria para su selección.

Bajo la dirección de Murat Yakin, Suiza alineó un 4-3-3 con Gregor Kobel bajo los palos; la defensa estuvo compuesta por Ricardo Rodríguez, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Luca Jaquez; el mediocampo lo formaron Remo Freuler, Djibril Sow y Granit Xhaka; y en la delantera, Johan Manzambi, Breel Embolo y Ruben Vargas.

En el bando canadiense, el técnico Jesse Marsch dispuso un esquema 4-4-2 que incluyó a Maxime Crépeau en la portería; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius y Richie Laryea en defensa; mientras que en el medio campo jugaron Tajon Buchanan, Mathieu Choiniere, Nathan Saliba y Ali Ahmed; y la delantera estuvo compuesta por Jonathan David y Cyle Larin.

El árbitro del encuentro fue Ramon Abatti Abel.

Cambios en Suiza

73’ 2T - Salieron Luca Jaquez por Silvan Widmer y Djibril Sow por Michel Aebischer. 79’ 2T - Se retiró Ruben Vargas por Dan Ndoye. 83’ 2T - Johan Manzambi fue sustituido por Christian Fassnacht. 84’ 2T - Breel Embolo salió por Cedric Itten.

Amonestaciones en Suiza

31’ 1T Granit Xhaka (Conducta antideportiva)

Cambios en Canadá

57’ 2T - Cyle Larin fue cambiado por Tani Oluwaseyi. 58’ 2T - Salieron Mathieu Choiniere por Stephen Eustáquio y Ali Ahmed por Liam Millar. 74’ 2T - Tajon Buchanan fue sustituido por Promise David. 82’ 2T - Richie Laryea salió por Jacob Shaffelburg.

Amonestaciones en Canadá

31’ 1T Cyle Larin (Conducta antideportiva) y 42’ 2T Liam Millar (Sujetar al rival para impedirle avanzar).