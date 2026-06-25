México demostró su gran capacidad ofensiva y se impuso por un claro 3 a 0 ante República Checa en el partido correspondiente a la tercera fecha del grupo A en el Mundial 2026. Los goles del triunfo fueron anotados por Mateo Chávez (9’ 2T), Julián Quiñones (15’ 2T) y Álvaro Fidalgo (48’ 2T), quienes aseguraron el pase a la siguiente fase de la competencia.

El defensor Jorge Sánchez se erigió como uno de los destacados del partido, recuperando 3 balones y despejando 2 oportunidades de gol del rival. Con su actuación, México mostró una sólida defensa que complementó su fuerza en el ataque.

Por parte de República Checa, el director técnico Miroslav Koubek alineó a su equipo en un sistema 5-2-3. La formación incluyó a Matej Kovár en la portería, respaldado por una defensa compuesta por Vladimir Coufal, Tomas Holes, Robin Hranac, Ladislav Krejci y David Doudera. En el mediocampo se encontraban Michal Sadílek y Lukas Cerv, mientras que la delantera estuvo integrada por Denis Visinsky, Adam Hlozek y Pavel Sulc.

El equipo mexicano, dirigido por Javier Aguirre, optó por una formación 4-3-3, con Raúl Rangel defendiendo el arco. La línea defensiva estuvo compuesta por Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes y Mateo Chávez. En el mediocampo, Gilberto Mora, Edson Álvarez y Luis Romo lucharon por el control del balón, mientras que en la delantera, el trío formado por Roberto Alvarado, Guillermo Martínez y Julián Quiñones buscó constantemente el gol.

El árbitro Yael Falcón Pérez se encargó de regular el encuentro, el cual estuvo marcado por un ambiente de gran intensidad.

Cambios en República Checa

55’ 2T - Salió Denis Visinsky por Lukas Provod

63’ 2T - Salió Adam Hlozek por Patrik Schick

64’ 2T - Salió Tomas Holes por Tomás Soucek

86’ 2T - Salieron Tomás Soucek por Alexandr Sojka y Lukas Cerv por Tomás Chory

Cambios en México

62’ 2T - Salieron Luis Romo por Obed Vargas y Guillermo Martínez por Santiago Giménez

71’ 2T - Salió Gilberto Mora por Álvaro Fidalgo

77’ 2T - Salieron Mateo Chávez por Jesús Gallardo y Raúl Rangel por Guillermo Ochoa

Amonestación en México

18’ 2T Edson Álvarez (Conducta antideportiva)