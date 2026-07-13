Francia se medirá mañana contra España en el estadio de Dallas, a partir de las 16:00 (hora Argentina), en un encuentro clave por el pase a la final del Mundial.

Este enfrentamiento evocará la semifinal de la Eurocopa 2024, donde España se impuso con un marcador de 2-1. Después de eliminar a Bélgica y Marruecos respectivamente, ambas selecciones ahora buscan alcanzar el partido que consagra al campeón mundial.

Así llega Francia

Los Bleus están en esta semifinal por octava vez y han destacado en las últimas ediciones, siendo campeones en 2018 y subcampeones en 2022. Didier Deschamps ha guiado a su equipo a un inicio perfecto en el Mundial 2026, ganando todos sus partidos hasta ahora: 3-1 ante Senegal, 3-0 contra Irak, 4-1 frente a Noruega, 3-0 a Suecia, 1-0 a Paraguay y 2-0 a Marruecos.

Con 16 goles a favor, 14 asistencias y 110 disparos, Francia lidera en las estadísticas ofensivas del torneo. Además, su historial en partidos de eliminación directa es impresionante: 22 victorias, 5 empates y 6 derrotas en 32 encuentros.

Kylian Mbappé, el máximo goleador histórico de la selección francesa en Copas del Mundo, buscará seguir aumentando su cuenta, ya que ha anotado 20 goles en total durante los mundiales.

Así llega España

Por su parte, esta será solo la segunda vez que La Roja juega en semifinales de un Mundial, habiendo logrado el título en su primera ausencia en 2010. Luis de la Fuente ha llevado a su equipo a una trayectoria invicta, donde solo ha recibido un gol hasta el momento. El torneo para España comenzó con un empate sin goles contra Cabo Verde, seguido de victorias contundentes: 4-0 a Arabia Saudita, 1-0 a Uruguay, 3-0 ante Austria, 1-0 a Portugal y 2-1 a Bélgica.

Además, el equipo español es el que más pases correctos ha realizado, alcanzando un total de 3971, y cuenta con varios pasadores destacados como Rodri, Pau Cubarsí y Aymeric Laporte.

La Roja disputará su partido número 20 en fases eliminatorias, buscando mejorar su balance histórico de 10 victorias, 5 empates y 5 derrotas. A su vez, están a solo dos partidos de igualar el récord mundial de 38 encuentros invictos, que posee Italia.

Historial Francia vs España

Ambos equipos se han enfrentado en más de 35 ocasiones, pero la única vez que se vieron las caras en un Mundial fue en Alemania 2006, donde Francia ganó 3-1.

El árbitro del encuentro será Iván Bárton Cisneros.

Los resultados de Francia en partidos del Mundial

Fase de Grupos: Francia 3 vs Senegal 1 (16 de junio)

Fase de Grupos: Francia 3 vs Irak 0 (22 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: Francia 3 vs Suecia 0 (30 de junio)

Octavos de Final: Paraguay 0 vs Francia 1 (4 de julio)

Cuartos de Final: Francia 2 vs Marruecos 0 (9 de julio)

Los resultados de España en partidos del Mundial

Fase de Grupos: España 0 vs Cabo Verde 0 (15 de junio)

Fase de Grupos: España 4 vs Arabia Saudita 0 (21 de junio)

Fase de Grupos: Uruguay 0 vs España 1 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: España 3 vs Austria 0 (2 de julio)

Octavos de Final: Portugal 0 vs España 1 (6 de julio)

Cuartos de Final: España 2 vs Bélgica 1 (10 de julio)

Horario Francia y España, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile: 15:00 horas