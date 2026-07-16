Este domingo, 19 de julio, a partir de las 16:00 (hora Argentina), España se enfrentará a Argentina en la emocionante final del Mundial en el estadio Nueva York. Ambas selecciones han demostrado un gran nivel a lo largo del torneo y prometen brindar un espectáculo inolvidable.

Recorrido de España en el Mundial

La selección española ha tenido un desempeño sólido, comenzando con un empate 0-0 contra Cabo Verde el 15 de junio. Posteriormente, lograron una contundente victoria de 4-0 contra Arabia Saudita el 21 de junio, seguido de un triunfo ajustado por 1-0 ante Uruguay el 26 de junio. En la fase de eliminación directa, España continuó brillando, venciendo a Austria 3-0 el 2 de julio, a Portugal 1-0 el 6 de julio, y logrando el pase a la final tras superar a Francia con un 2-0 el 14 de julio.

El camino de Argentina hacia la final

Por su parte, Argentina también ha tenido un camino impresionante en el torneo. Abrieron con una victoria de 3-0 sobre Argelia el 16 de junio, luego derrotaron a Austria 2-0 el 22 de junio y también vencieron a Jordania 3-1 el 27 de junio. En la fase de eliminación, Argentina superó a Cabo Verde por 3-2 el 3 de julio, a Egipto con un emocionante 3-2 el 7 de julio, y finalmente, se hicieron con su lugar en la final al ganar 2-1 contra Inglaterra el 15 de julio.

Horarios en diferentes países

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas