Francia e Inglaterra se preparan para un emocionante encuentro que se llevará a cabo en el estadio Miami el próximo sábado 18 de julio a las 18:00 (hora Argentina), en el que buscarán consolarse con el tercer puesto del Mundial.

Resultados de Francia en el Mundial

Durante su recorrido en el torneo, Francia ha demostrado un sólido rendimiento. En la fase de grupos, fueron contundentes, asegurando victorias como el 3-1 ante Senegal (16 de junio), y un 4-1 frente a Noruega (26 de junio). En la fase de eliminación directa, avanzaron tras vencer a Suecia 3-0 (30 de junio), y a Paraguay 1-0 (4 de julio). Sin embargo, su camino se detuvo en las semifinales, donde cayeron 2-0 ante España (14 de julio).

Resultados de Inglaterra en el Mundial

Por su parte, Inglaterra llega tras un viaje lleno de altibajos. En la fase de grupos, comenzaron con fuerza al ganar 4-2 a Croacia (17 de junio) y luego empataron 0-0 contra Ghana (23 de junio). En la eliminación, superaron a RD Congo 2-1 (1 de julio) y a México 3-2 (5 de julio), pero fueron eliminados por Argentina en semifinales, con un marcador de 2-1 (15 de julio).

Horarios del Partido según País

Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile: 17:00 horas