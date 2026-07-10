El encuentro por los cuartos de final del Mundial entre Argentina y Suiza está programado para mañana a las 22:00 (hora Argentina) en el estadio Kansas City.

Este emocionante choque enfrenta a la Albiceleste, campeona del mundo y única selección sudamericana aún en competencia, contra La Nati, que busca alcanzar su primera semifinal en la historia de los Mundiales.

Argentina llega a este partido tras una espectacular remontada ante Egipto, donde se impuso 3-2 y avanzó a esta fase. Lionel Messi ha sido clave, liderando la tabla de goleadores del torneo con nueve goles y extendiendo su récord en Copas del Mundo a 21 anotaciones.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo una fase de grupos sobresaliente, logrando una perfecta estadística con triunfos: 3-0 sobre Argelia, 2-0 contra Austria y 3-1 frente a Jordania. En los 16avos de final, tuvo que esforzarse al máximo para vencer 3-2 a Cabo Verde en un emotivo partido.

Con el legado de éxitos de 1978, 1986 y 2022 en mente, la Albiceleste se enfrenta al desafío de retener su título y buscar el bicampeonato consecutivo, un logro reservado solo para Italia y Brasil.

Por otro lado, Suiza alcanzó los cuartos de final tras superar a Colombia en una emocionante tanda de penales después de terminar el tiempo reglamentario sin goles. La solidez defensiva ha sido una de las principales características del equipo helvético, recibiendo solo dos goles en cinco partidos del torneo.

El conjunto de Murat Yakin también tuvo una fase de grupos destacada, quedando en el primer puesto del Grupo B. Comenzó el torneo con un empate 1-1 ante Qatar, luego goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina y cerró con un 2-1 a favor contra Canadá. En octavos, demostraron su capacidad al vencer 2-0 a Argelia.

Suiza busca lograr la hazaña de llegar a las semifinales por primera vez en su historia, ya que su mejor actuación en el pasado fue alcanzar los cuartos de final en 1934, 1938 y 1954, cuando fueron anfitriones.

Resultados de Argentina en el Mundial

Resultados de Suiza en el Mundial

Horarios según país