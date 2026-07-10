El próximo día, a las 18:00 (hora Argentina), Noruega se medirá ante Inglaterra en el estadio Miami, en lo que se anticipa como un intenso duelo europeo en los cuartos de final del Mundial 2026.

Este encuentro marcará el primer cara a cara entre ambas selecciones en la historia de la Copa del Mundo. Sin embargo, su historial de enfrentamientos internacionales es extenso, con 12 encuentros disputados: Inglaterra ha obtenido 7 victorias, Noruega 2 y han empatado en 3 ocasiones.

Noruega está logrando un hito sin precedentes en su historia, destacándose especialmente por su delantero estrella, Erling Haaland, quien marcó los dos goles que llevaron a su victoria 2-1 sobre Brasil en los octavos de final. Con este triunfo, los nórdicos alcanzan por primera vez los cuartos de final de un Mundial.

El equipo noruego tuvo una destacada actuación en la fase de grupos, dominando a Irak 4-1 y superando a Senegal 3-2, aunque sufrió una derrota 4-1 ante Francia. En los dieciseisavos, lograron avanzar con un 2-1 contra Costa de Marfil, culminando con la gran victoria sobre la Canarinha.

En su cuarta participación mundialista, Noruega está viviendo su mejor torneo hasta la fecha, superando sus anteriores actuaciones en 1994 y 1998, donde solo llegaron a octavos de final.

Por su parte, Inglaterra ha reafirmado su estatus como uno de los favoritos para el título, tras un complicado partido contra México en octavos, donde ganó 3-2 gracias a un par de goles de Jude Bellingham y un penal a cargo de Harry Kane.

Inglaterra lideró el Grupo L con victorias contundentes contra Croacia (4-2) y Panamá (2-0), y un empate sin goles contra Ghana. En su partido de dieciseisavos, lograron una remontada para vencer 2-1 a la República Democrática del Congo.

Como campeones del mundo en 1966, Inglaterra está ansiosa por avanzar y acercarse a recuperar un trofeo que no han ganado en más de seis décadas.

Resultados recientes de Noruega en el Mundial

Fase de Grupos: Irak 1 vs Noruega 4 (16 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 3 vs Senegal 2 (22 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: Costa de Marfil 1 vs Noruega 2 (30 de junio)

Octavos de Final: Brasil 1 vs Noruega 2 (5 de julio)

Resultados recientes de Inglaterra en el Mundial

Fase de Grupos: Inglaterra 4 vs Croacia 2 (17 de junio)

Fase de Grupos: Inglaterra 0 vs Ghana 0 (23 de junio)

Fase de Grupos: Panamá 0 vs Inglaterra 2 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Inglaterra 2 vs RD Congo 1 (1 de julio)

Octavos de Final: México 2 vs Inglaterra 3 (5 de julio)

Horarios del partido Noruega e Inglaterra según país