Este miércoles 24 de junio, a las 22:00 horas (hora de Argentina), el Estadio Ciudad de México será el escenario del vibrante encuentro entre México y República Checa, correspondiente a la tercera jornada del Grupo A del Mundial.

El equipo mexicano, conocido como el Tri, ha tenido un desempeño impecable hasta ahora, sumando dos victorias: una por 2-0 frente a Sudáfrica y otra por 1-0 ante Corea del Sur. Con un total de seis puntos, tres goles a favor y ninguna anotación en contra, México ha mostrado una solidez defensiva admirable y busca mantener su racha victoriosa. Un empate les bastará para asegurar la primera posición del grupo.

Por otro lado, República Checa llega en una situación complicada, con apenas un punto tras un comienzo desafortunado en el torneo. Tras caer 2-1 frente a Corea del Sur en su debut, el equipo logró equilibrar un poco la situación con un empate 1-1 contra Sudáfrica. Para mantener vivas sus esperanzas de avanzar, necesitan una victoria contundente ante el líder y, además, depender de otros resultados.

Camino hacia la siguiente etapa

Concluida la fase de grupos, el primer clasificado del Grupo A se medirá contra el tercer lugar de los grupos E, F, G, I o J, mientras que el segundo puesto enfrentará al segundo del Grupo A. El rival de México o República Checa como mejor tercero dependerá de su actuación en la tabla y de cómo se configuren los otros grupos.

Horarios para seguir el partido

Argentina: 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

México, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas