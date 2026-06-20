El partido de mañana marcará un punto de inflexión en la campaña de España en el Mundial 2026, cuando se mida a Arabia Saudita desde las 13:00 (hora Argentina) en la segunda jornada del grupo H.

El grupo presenta una situación sorprendente. Las cuatro selecciones han logrado acumular un solo punto tras sus respectivos debut, lo que deja la clasificación abierta para cada uno.

En el primer partido, España no logró salir victoriosa y se conformó con un empate 0-0 contra Cabo Verde, un resultado que sorprendió a muchos. A pesar de tener numerosas oportunidades, el equipo dirigido por Luis de la Fuente se encontró con una actuación estelar del portero Vozinha, quien evitó que los españoles marcaran.

Por su parte, Arabia Saudita sorprendió al empatar 1-1 ante Uruguay. El equipo asiático abrió el marcador con un gol de Al-Amri, aunque no pudo mantener la ventaja y se vio obligado a dividir los puntos con los charrúas gracias a un gol de Araujo.

El historial favorece a la selección española, que ha vencido en los tres duelos previos contra Arabia Saudita. El único encuentro en un Mundial se remonta a hace dos décadas, durante Alemania 2006, donde España ganó 1-0 en la fase de grupos.

El árbitro Raphael Claus será el encargado de dirigir las acciones del encuentro.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición de este torneo es la más amplia de la historia, con la participación de 48 selecciones por primera vez. Los equipos están distribuidos en 12 grupos de cuatro, y los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, donde comenzarán los cruces por el título.

Próximos rivales

España : Fecha 3 - vs Uruguay: 26 de junio - 21:00 (hora Argentina)

: Fecha 3 - vs Uruguay: 26 de junio - 21:00 (hora Argentina) Arabia Saudita: Fecha 3 - vs Cabo Verde: 26 de junio - 21:00 (hora Argentina)

Horarios según país