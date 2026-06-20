Este miércoles a las 16:00 (hora Argentina), el Estadio Los Ángeles será testigo de un emocionante enfrentamiento entre Bélgica e Irán, correspondiente a la segunda jornada del Grupo G del Mundial.

La primera ronda de partidos dejó a ambos combinados con un solo punto, tras empatar sus respectivos encuentros. Así, la expectativa crece, ya que tanto belgas como iraníes saben que sumar de a tres es crucial para sus aspiraciones de clasificación.

Bélgica se presentó en la competición con un decepcionante empate 1-1 ante Egipto, donde se vio sorprendida con un gol de Emam Ashour que la obligó a reaccionar. A pesar de un final dramático que les permitió empatar gracias a un autogol de Mohamed Hany, las sensaciones no fueron las mejores para los Diablos Rojos.

Por su parte, Irán se hizo notar en su debut, firmando un atractivo 2-2 contra Nueva Zelanda. Elijah Just brilló para los oceánicos, pero los iraníes, con goles de Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi, lograron igualar el marcador y mantener vivas sus esperanzas.

Este será el primer encuentro en la historia entre Bélgica e Irán, lo cual añade un toque extra de emoción. El árbitro encargado de impartir justicia será Darío Herrera.

Formato del Mundial 2026

La edición de 2026 será la más grande hasta la fecha, con 48 selecciones participando, repartidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Avanzarán a los dieciseisavos de final los dos mejores de cada grupo, así como los ocho mejores terceros.

Próximos partidos

Bélgica se medirá contra Nueva Zelanda el 27 de junio a las 00:00 (hora Argentina), mientras que Irán enfrentará a Egipto el mismo día a la misma hora.

Horarios por país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas