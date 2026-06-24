A las 23:00 (hora Argentina), Paraguay y Australia se preparan para un duelo fundamental por la tercera fecha del Grupo D en el Mundial 2026 en el estadio San Francisco.

Ambos equipos llegan a este choque igualados en puntos, por lo que el enfrentamiento entre la Albirroja y los Socceroos será clave para definir quién acompaña a Estados Unidos en la siguiente fase del torneo.

Australia, a la caza de asegurar su lugar en los dieciseisavos, arribó a este partido tras una victoria por 2-0 sobre Turquía en su primer encuentro, pero sufrió una derrota por 2-0 ante Estados Unidos en su segundo partido.

Por su parte, Paraguay suma tres puntos y continúa con esperanzas de avanzar. Después de caer 4-1 contra Estados Unidos, la selección paraguaya se recuperó y derrotó a Turquía 1-0, lo que les brinda una posibilidad concreta de clasificar.

El partido contará con la arbitraje de Clément Turpin, encargado de mantener el orden en el campo.

Rumbo a los dieciseisavos de final

Al finalizar la fase de grupos, el equipo que termine en el primer puesto se enfrentará al tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I y J, mientras que el segundo enfrentará al segundo del Grupo A. El rival del equipo que logre avanzar como mejor tercero dependerá de su posición en la tabla final.

Horario de Paraguay y Australia por país

Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

México (Honduras, El Salvador, Nicaragua): 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas