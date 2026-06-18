A partir de las 22:00 (hora Argentina), México y Rep. de Corea se verán las caras hoy en el estadio Guadalajara, en una emocionante jornada de la segunda fase del Grupo A del Mundial 2026.

Ambos equipos llegan a este encuentro en busca de consolidar su posición tras haber ganado en la primera ronda. El historial entre estas selecciones es inclinado a favor del cuadro mexicano, que ha salido victorioso en los dos choques previos en la historia de las Copas del Mundo: 3-1 en Francia 1998 y 2-1 en Rusia 2018.

La selección mexicana, conocida como el Tri, comenzó su camino en el torneo con una sólida victoria 2-0 contra Sudáfrica, donde Julián Quiñones y Raúl Jiménez fueron los artífices del triunfo. Sin embargo, la alegría del triunfo se vio empañada por la expulsión de su capitán, César Montes, quien tendrá que cumplir al menos un partido de suspensión.

Por su parte, Corea del Sur se quedó con un valioso triunfo 2-1 ante la República Checa después de remontar un marcador adverso, gracias a los goles de Hwang In-beom y el ingresado Oh Hyeon-gyu, lo que demuestra la capacidad de respuesta de los asiáticos en situaciones complicadas.

Hasta la fecha, México ha logrado siete victorias en los 14 encuentros que ha disputado contra Corea del Sur, mientras que los surcoreanos han celebrado cuatro triunfos, y los tres partidos restantes finalizaron en empate.

El árbitro para esta ocasión será Gustavo Tejera, encargado de dirigir este atractivo enfrentamiento.

Formato del Mundial 2026

En esta edición del Mundial, la número 23 desde su creación en 1930, se cuenta con 48 selecciones, lo que la convierte en la más grande de la historia del torneo.

Los equipos están distribuidos en 12 grupos de cuatro concursantes, de donde los dos mejores de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, etapa en la que comienzan los encuentros de eliminación directa hacia el codiciado título.

Las selecciones que se clasifiquen como los ocho mejores terceros se enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L, mientras que los otros tres jugarán contra los primeros de las zonas A, B y D, donde se instalaban los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Próximos encuentros

Fecha y rival de México: Grupo A - Fecha 3: vs República Checa: 24 de junio - 22:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Rep. de Corea: Grupo A - Fecha 3: vs Sudáfrica: 24 de junio - 22:00 (hora Argentina)

Horario de inicio según países

Argentina: 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas