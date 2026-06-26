El Mundial 2026 inicia su fase eliminatoria con un duelo que promete ser emocionante, ya que Sudáfrica y Canadá se enfrentarán por primera vez en la historia en un partido oficial. Este encuentro, que se llevará a cabo este viernes, marcará un hito para ambos equipos, quienes han logrado superar la fase de grupos por primera vez.

Sudáfrica llegó a esta instancia tras un sorprendente rendimiento en su grupo, acumulando cuatro puntos. A pesar de un comienzo complicado, donde cayó 2-0 frente a México, el plantel dirigido por Hugo Broos logró una hazaña al vencer a Corea del Sur por 1-0 en la última fecha, gracias a un gol de Maseko, lo que les permitió clasificar de manera histórica a los dieciseisavos tras cuatro ediciones sin avanzar.

Por su parte, Canadá, uno de los anfitriones del torneo, avanzó gracias a un notable diferencial de goles de +5, sumando cuatro puntos en el Grupo B. Después de un empate inaugural contra Bosnia y Herzegovina, el equipo mostró su fortaleza al golear 6-0 a Qatar, aunque una derrota ante Suiza (2-1) impidió que terminaran en la cima de su grupo. Este será un momento especial para el equipo dirigido por Jesse Marsch, que también buscará dejar su huella en la historia.

El árbitro encargado de dirigir este emocionante encuentro será João da Silva Pinheiro.

Horario del partido, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas