Las Leonas se consagraron campeonas del mundo por tercera vez tras vencer a Países Bajos por penales en una final inolvidable. El seleccionado nacional de Hockey igualó 1-1 en el tiempo reglamentario y se impuso en la definición de los penales australianos.

Tras la histórica consagración, los festejos de las jugadoras se volvieron virales en redes sociales. En los vestuarios de Europa y durante las horas previas al viaje, las campeonas cantaron y saltaron al ritmo de cumbia. Las imágenes mostraron abrazos entre las referentes del plantel y cánticos dedicatorios así como la emoción las otras leyendas como Luciana Aymar y Mercedes Margalot.

Campeonas del mundo: los festejos de las Leonas en Argentina

El plantel desembarcó en el Aeropuerto Ezeiza durante las primeras horas de la madrugada. Una multitud de familiares, amigos y fanáticos esperó a las jugadoras con banderas y camisetas. La capitana Majo Granatto encabezó la salida de la delegación sosteniendo la Copa del Mundo en sus manos. La emoción dominó un recibimiento histórico en la terminal aérea.

Un momento de gran repercusión ocurrió cuando se difundió el video del reencuentro en la zona de arribos. El plantel entonó las clásicas canciones para las campeonas junto al público presente. En las grabaciones virales se observó la compañía de Lucha Aymar, quien estuvo junto al equipo durante todo el torneo.

Los próximos pasos: ¿habrá festejos y partidos de Las Leonas en el país?

La Confederación Argentina de Hockey evalúa organizar un evento oficial para que el público pueda saludar al plantel. La intención es llevar el trofeo a una cancha porteña donde la gente disfrute del logro mundialista. Dirigentes e instituciones locales ultiman detalles para definir la fecha del reencuentro. La hinchada aguarda la confirmación para rendir homenaje a las campeonas.