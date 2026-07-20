La Selección disputó este domingo la final del Mundial 2026 ante España en el MetLife Stadium, un partido que terminó 1-0 a favor del equipo europeo con un gol de Ferran Torres en el tiempo extra.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugó gran parte del complemento con diez futbolistas, tras la expulsión de Enzo Fernández, y aun así llegó con chances de forzar la definición desde los doce pasos. “El desgaste ha sido enorme”, reconoció el entrenador en la conferencia de prensa posterior al encuentro, en referencia a la exigencia física de ocho partidos en poco más de un mes.

Más allá del resultado, el ciclo de Scaloni dejó números que respaldan el nivel del equipo: 104 partidos dirigidos, 76 victorias, 18 empates y apenas 10 derrotas, con 217 goles a favor y 57 en contra. Argentina llega a este cierre de Mundial ubicada en el segundo puesto del ranking FIFA, detrás de España y por delante de Francia, y con cuatro títulos conquistados en el período: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

¿Cuándo vuelve a jugar la Scaloneta?

Antes de pensar en la pelota, el plantel regresará a Buenos Aires para el recibimiento del público, que ya celebró en distintos puntos del país el subcampeonato.

En cuanto a lo futbolístico, el calendario internacional de FIFA marca la próxima ventana oficial entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, un período ampliado en el que las selecciones podrán jugar amistosos. Los rivales de Argentina para esa fecha todavía no fueron confirmados.

Luego, entre el 9 y el 17 de noviembre, habrá una segunda ventana también destinada a partidos amistosos.

Eliminatorias y Copa América 2028 en el horizonte

De cara al Mundial 2030, que organizarán Argentina, Uruguay y Paraguay por el centenario del torneo, la Albiceleste ya tiene la clasificación asegurada como anfitriona.

Aun así, todo indica que participará igualmente de las Eliminatorias Sudamericanas, previstas desde marzo de 2027, en un formato que podría vincularse a una futura competencia con selecciones europeas. En paralelo, sigue abierta la incógnita sobre la continuidad de Scaloni, cuyo contrato vence el 31 de diciembre de 2026.