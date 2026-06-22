A partir de las 00:00 (hora Argentina), el estadio San Francisco será testigo de un partido vital entre Jordania y Argelia, correspondiente a la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026.

Las dos selecciones llegan a este encuentro con la necesidad imperiosa de ganar tras comenzar el torneo con el pie izquierdo. Una nueva derrota podría complicar seriamente sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

Jordania, a pesar de haber mostrado momentos prometedores en su debut, sucumbió ante Austria con un marcador de 3-1. El gol de Ali Olwan brindó breve esperanza, pero un penal del austríaco Marko Arnautovic cerró el marcador en su contra.

Por el otro lado, Argelia se enfrentó a la actual campeona del mundo, Argentina, y no pudo evitar una dura paliza de 3-0. La actuación de Lionel Messi, quien anotó todos los goles, dejó a los argelinos buscando cómo recuperarse rápidamente para este crucial encuentro.

Históricamente, Argelia tiene la ventaja sobre Jordania, con dos victorias en cuatro enfrentamientos previos. Sin embargo, este será el primer choque entre ambos equipos en el contexto de un Mundial, lo que añade un elemento de novedad y tensión a este duelo.

El árbitro del partido será Slavko Vincic.

Formato del Mundial 2026

Este torneo es la edición más amplia de la historia, con 48 selecciones compitiendo. Los equipos están distribuidos en 12 grupos de cuatro, y los dos mejores de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, donde comenzarán los enfrentamientos eliminatorios.

Próximos partidos.

Jordania

Grupo J - Fecha 3: vs Argentina: 27 de junio - 23:00 (hora Argentina)

Argelia

Grupo J - Fecha 3: vs Austria: 27 de junio - 23:00 (hora Argentina)

Horarios según país

Argentina: 00:00 horas

Colombia y Perú: 22:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas