A partir de la 01:00 (hora Argentina), mañana se llevará a cabo el esperado enfrentamiento entre Túnez y Japón en el Estadio Monterrey, correspondiente a la segunda fecha del grupo F del Mundial.

Este partido será significativo no solo por los puntos en disputa, sino porque se celebrará como el encuentro número 1000 en la historia de los Mundiales, un verdadero hito para el fútbol internacional.

Japón llega con la moral alta tras un emocionante empate 2-2 contra los Países Bajos en su debut, donde el equipo demostró un notable espíritu de lucha al igualar en dos ocasiones. Los goles de Keito Nakamura y Daichi Kamada fueron claves para que los Samuráis Azules obtuvieran un punto en un partido que parecía perdido.

En contraste, Túnez llegó a este cruce tras una dura caída 5-1 ante Suecia, lo que provocó el cese de su entrenador, Sabri Lamouchi. Ahora, el equipo tunecino estará bajo la dirección de Hervé Renard, un técnico con experiencia en competiciones internacionales que busca enderezar el rumbo de las Águilas de Cartago.

Históricamente, Japón lleva la delantera en los enfrentamientos directos con Túnez, habiendo ganado cinco de los seis partidos disputados. Su único encuentro en Copas del Mundo fue en 2002, donde los nipones triunfaron 2-0 como locales durante la fase de grupos.

El silbato del árbitro será en manos de István Kovács, quien se encargará de dirigir este importante encuentro.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del Mundial será la más extensa de la historia, incorporando 48 selecciones por primera vez. Los equipos se dividirán en 12 grupos de cuatro, y los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final.

Próximos partidos de Túnez y Japón

Grupo F - Fecha 3: Túnez vs Países Bajos: 25 de junio - 20:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 3: Japón vs Suecia: 25 de junio - 20:00 (hora Argentina)

Horarios del partido según países

Argentina: 01:00 horas

Colombia y Perú: 23:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 22:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 00:00 horas