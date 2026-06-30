La etapa eliminatoria del Mundial comienza hoy con un duelo entre Francia y Suecia, que se disputará a las 18:00 (hora Argentina) en el estadio Nueva York. Los franceses, que dominaron el Grupo I, llegan con un puntaje perfecto y gran confianza tras un inicio contundente en el torneo. A pesar de haber sido sorprendidos en su último partido por Noruega (4-1), los hombres de Didier Deschamps han demostrado su capacidad ofensiva al vencer a Senegal (3-1) e Irak (3-0).

Francia, dos veces campeona del mundo, aspira a seguir avanzando en esta edición del torneo y acumular más logros en su rica historia futbolística. Por su parte, Suecia clasificó a esta fase de liguilla tras un camino más complicado en el Grupo F, finalizando como uno de los mejores terceros con 4 puntos. El equipo sueco comenzó bien con una victoria clara sobre Túnez (5-1) pero luego sufrió una derrota igualmente contundente contra Senegal (5-1) y logró un empate crucial frente a Japón (1-1).

Este será un encuentro histórico, ya que ambos equipos nunca se han enfrentado en una Copa del Mundo. Desde 2005, se han cruzado en ocho ocasiones, con Francia llevándose la mayor parte de las victorias (5), mientras que Suecia ha logrado 2 triunfos y ha registrado 1 empate.

El árbitro designado para el partido es Danny Makkelie, quien supervisará este crucial enfrentamiento.

Horarios del partido según el país: