Suiza se prepara para recibir a Argelia este viernes 3 de julio, a las 00:00 (hora Argentina) en el BC Place Stadium, en un emocionante enfrentamiento por los 16avos de final del Mundial.

El conjunto dirigido por Murat Yakin logró avanzar a esta fase tras dominar el Grupo B, mostrando un juego sólido a lo largo de la primera ronda. Su campaña arrancó con un empate 1-1 contra Catar, siguió con una impresionante victoria 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina, y culminó con un triunfo de 2-1 ante Canadá en Vancouver.

Por su parte, Argelia, bajo la dirección de Vladimir Petković, tuvo un trayecto más complicado. Su inicio fue desafiante con una derrota de 3-0 frente a Argentina, pero se recuperaron con un crucial triunfo de 2-1 sobre Jordania y sellaron su clasificación gracias a un emocionante empate 3-3 contra Austria.

La selección suiza, habitual dentro de las Copas del Mundo, ha alcanzado los cuartos de final en varias ocasiones, incluyendo las ediciones de 1934, 1938 y 1954. Además, desde el torneo en Estados Unidos en 1994, ha sido capaz de llegar a los octavos de final en cinco de sus seis participaciones.

Argelia, que regresa a una Copa del Mundo tras 12 años de ausencia, busca dejar huella nuevamente. Su mejor actuación en la historia del torneo fue en Brasil 2014, donde alcanzaron los octavos de final y llevaron a Alemania a tiempo extra, un momento que quedará en la memoria de sus aficionados.

Horarios del partido Suiza vs Argelia según país