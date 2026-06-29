El esperado enfrentamiento entre Colombia y Ghana se llevará a cabo en el estadio Kansas City a partir de las 22:30 (hora Argentina) del viernes 3 de julio.

La selección colombiana, conocida como la Tricolor, accedió a esta fase del torneo como líder indiscutible del Grupo K, manteniéndose invicta. Por su parte, Ghana logró su pase a los dieciseisavos como uno de los mejores terceros clasificados en el Grupo L. Este partido no solo es crucial para ambos equipos, sino que también presenta un episodio especial: Carlos Queiroz, exentrenador de la Tricolor, ahora comanda a las Estrellas Negras frente a su antiguo equipo.

Colombia se presenta en este encuentro tras una actuación sólida en la fase de grupos. Bajo la dirección de Néstor Lorenzo, comenzaron con una victoria contundente de 3-1 contra Uzbekistán, siguieron con un triunfo ajustado de 1-0 ante RD Congo, y finalizaron sus partidos iniciales con un empate sin goles frente a Portugal.

Esta es la octava participación de los cafeteros en una Copa del Mundo, y su mejor resultado histórico fue alcanzado en Brasil 2014, donde llegaron a los cuartos de final gracias a las magníficas actuaciones de James Rodríguez, quien se coronó como el máximo goleador del torneo.