El esperado enfrentamiento entre Colombia y Ghana se llevará a cabo en el estadio Kansas City a partir de las 22:30 (hora Argentina) del viernes 3 de julio.
La selección colombiana, conocida como la Tricolor, accedió a esta fase del torneo como líder indiscutible del Grupo K, manteniéndose invicta. Por su parte, Ghana logró su pase a los dieciseisavos como uno de los mejores terceros clasificados en el Grupo L. Este partido no solo es crucial para ambos equipos, sino que también presenta un episodio especial: Carlos Queiroz, exentrenador de la Tricolor, ahora comanda a las Estrellas Negras frente a su antiguo equipo.
Colombia se presenta en este encuentro tras una actuación sólida en la fase de grupos. Bajo la dirección de Néstor Lorenzo, comenzaron con una victoria contundente de 3-1 contra Uzbekistán, siguieron con un triunfo ajustado de 1-0 ante RD Congo, y finalizaron sus partidos iniciales con un empate sin goles frente a Portugal.
Esta es la octava participación de los cafeteros en una Copa del Mundo, y su mejor resultado histórico fue alcanzado en Brasil 2014, donde llegaron a los cuartos de final gracias a las magníficas actuaciones de James Rodríguez, quien se coronó como el máximo goleador del torneo.
El duelo de este viernes puede marcar un momento decisivo para ambos equipos, que buscan continuar su camino en la competencia y superar los obstáculos que presenta la fase de eliminación directa.
Horarios de Colombia y Ghana por país
Argentina: 22:30 horas
Colombia y Perú: 20:30 horas
Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas
Venezuela y Chile (Santiago): 21:30 horas