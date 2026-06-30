Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen salvaguardar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 30 de junio de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.442,62 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar registró un leve descenso de -0.17% y en el último año acumuló una caída más marcada de -10.10%, reflejando una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 4.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.25%.

En la última sesión, la cotización del Dólar subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días el Dólar mostró volatilidad con avances y retrocesos frecuentes, predominio de alzas y un saldo ligeramente positivo, sin jornadas estables.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto indica un repunte en la moneda, sugiriendo un aumento en la confianza del mercado.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes detalles: