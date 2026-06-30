El encuentro entre Australia y Egipto, correspondiente a la llave 14 del Mundial, se llevará a cabo el próximo viernes 3 de julio, a las 15:00 (hora Argentina), en el Estadio Dallas.

Australianos y egipcios llegan a este partido con el objetivo de asegurar su lugar en la siguiente ronda. Dirigidos por Tony Popovic, los Socceroos intentarán repetir su participación en octavos de final, un hito que han alcanzado en dos ocasiones previas, en 2006 y 2022. Por su parte, el equipo dirigido por Hossam Hassan busca seguir avanzando en su mejor actuación en la historia del torneo.

Australia comenzó su andanza en esta Copa del Mundo con un convincente triunfo de 2-0 sobre Turquía, pero luego sufrió una derrota por el mismo marcador ante Estados Unidos. Sin embargo, lograron avanzar gracias a un empate sin goles ante Paraguay en el último partido de la fase de grupos.

Egipto, que retorna a la Copa del Mundo tras ocho años, llega al encuentro invicto, habiendo firmado una destacada actuación. Comenzaron con un empate 1-1 contra Bélgica, luego se impusieron 3-1 a Nueva Zelanda, y cerraron la fase de grupos también con un empate 1-1 frente a Irán. Esta participación les ha permitido superar la fase de grupos por primera vez en su historia y conseguir su primer triunfo en un Mundial.

En cuanto a su historial, Australia y Egipto solo han jugado en amistosos, con un triunfo egipcio en 2010 y un empate en 1987. Este será el primer enfrentamiento entre ambos en un Mundial.

Horarios Australia y Egipto, según país

Argentina: 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas