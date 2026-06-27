Este lunes 29 de junio, a las 17:30 (hora Argentina), el estadio Boston será el escenario donde Alemania y Paraguay se medirán en una de las llaves más esperadas de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Ambos equipos llegan a este partido con el propósito de obtener el triunfo que les permita avanzar a la siguiente fase. Alemania, que accedió a esta etapa como líder del Grupo E tras acumular seis puntos, tuvo una actuación destacada a pesar de una derrota por 2-1 ante Ecuador en su último partido. Las Águilas comenzaron el torneo de manera arrolladora, goleando 7-1 a Curazao, y luego lograron un vital 2-1 frente a Costa de Marfil.

Por su parte, Paraguay, que avanza a esta instancia como uno de los mejores terceros, tuvo una fase de grupos irregular. Después de un inicio complicado, perdiendo 4-1 con Estados Unidos, el equipo de Gustavo Alfaro recuperó el rumbo con una victoria por la mínima frente a Turquía y un empate sin goles ante Australia, lo que les aseguró su lugar en esta fase del torneo.

Haciendo historia, Paraguay retorna a una Copa del Mundo después de 16 años, buscando superar su mejor actuación en Sudáfrica 2010, donde alcanzó los cuartos de final. En el historial de enfrentamientos con Alemania, solo han jugado dos veces, siendo el último encuentro un amistoso en 2013 que terminó 3-3, mientras que en el Mundial 2002, Alemania ganó 1-0 con un gol de Oliver Neuville.

Horario Alemania y Paraguay, según país

Argentina: 17:30 horas

Colombia y Perú: 15:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas