Desde las 16:00 horas (UTC-3), Francia y España se enfrentarán una vez más, en esta ocasión por un lugar en la gran final del Mundial 2026, en el Estadio Dallas. Este partido no solo es crucial por la clasificación, sino que también representa una revancha de la semifinal de la Eurocopa 2024, donde los españoles se impusieron 2-1 a los franceses. Ambas selecciones llegan tras eliminar a sus rivales: Francia hizo lo propio con Marruecos, mientras que España dejó fuera a Bélgica.

Así llega Francia

Los Bleus están en su octava semifinal mundialista y son el primer equipo en alcanzar esta etapa de manera consecutiva tres veces (campeones en 2018 y subcampeones en 2022). Francia ha tenido un desempeño impresionante en este torneo, ganando todos sus partidos hasta ahora: vienen de superar a Senegal (3-1), Irak (3-0), Noruega (4-1), Suecia (3-0), Paraguay (1-0) y, por último, a Marruecos (2-0). Con un total de 16 goles anotados, también lideran las estadísticas en asistencias y disparos, confirmando su letalidad en ataque.

Kylian Mbappé se convierte en una de las figuras clave, siendo el máximo goleador del equipo y de la historia mundialista de Francia con 20 goles.

Así llega España

La Roja tendrá su segunda oportunidad en semifinales de un Mundial, recordando su triunfo en 2010 en Sudáfrica. Los dirigidos por Luis de la Fuente llegan invictos, habiendo recibido solo un gol en toda la competencia, lo que resalta su solidez defensiva. Su recorrido ha sido notable, comenzando con un empate 0-0 ante Cabo Verde y después logrando triunfos convincentes contra Arabia Saudita (4-0), Uruguay (1-0), y ganando en fase de eliminatorias a Austria (3-0), Portugal (1-0) y, más recientemente, a Bélgica (2-1).

España también se destaca en el número de pases correctos, con un total de 3971, y cuenta entre sus filas con a tres de los máximos pasadores del torneo.

Historial entre Francia y España

A lo largo de sus enfrentamientos, que suman más de 35, solo uno de estos choques fue en un Mundial, y fue en el 2006, donde Francia se llevó la victoria 3-1 en octavos de final.

El árbitro del encuentro será Iván Bárton Cisneros, quien tendrá la responsabilidad de dirigir esta apasionante semifinal.