Las sedes argentinas para el Mundial 2030, la otra final que podría definir el partido contra España
Confirmado un partido en el país, si la FIFA avanza con su proyecto de 64 selecciones, el país buscará recibir un grupo. La gran incógnita: dónde. Un estadio seguro ya empezó la inversión. Otros candidatos, todo lo contrario
A cuánto está el dólar blue hoy domingo 19 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.